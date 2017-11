Mannlige skuespillere om seksuell trakassering og overgrep: – Drøyere enn vi visste

– Jeg har aldri før hørt om så grove overtramp i bransjen som det som kommer frem nå. Det er bare å støtte opp om oppropet. Omfanget overrasker meg ikke, men jeg kjente ikke til alvorsgraden i dette, sier skuespiller Paul-Ottar Haga (52).

I oppropet #stilleforopptak tar 541 norske kvinnelige skuespillere et oppgjør med ukulturen i norsk TV, film og teater.

De sier seg lei grove overgrep og sextrakassering, samtidig som de forteller historier om hva de har opplevd.

Aftenposten har fredag ringt en rekke mannlige skuespillere for å spørre hva de har sett og hørt i løpet av karrièren. Endel har ikke tatt telefonen, mens andre ikke har ønsket å uttale seg i saken.

– Mye drøyere enn jeg visste

– Historiene er mye drøyere enn jeg kunne forestilt meg. Det er til dels sjokkerende og overraskende lesning. Selv har jeg ikke hørt lignende annet enn som historier fra «gamledager». Det har vært lett å tenke at ting var mye verre før, men oppropet viser at dét ikke nødvendigvis stemmer, sier Anders Baasmo Christiansen (41).

Junge, Heiko / NTB scanpix

Han synes det er bra og viktig at dette belyses og snakkes om. Christiansen håper #stilleforopptak kan gjøre det enklere å være ung og sårbar gutt eller jente i bransjen.

– Jeg støtter oppropet og synes det er fint at dette rulles opp på en ryddig måte, sier han.

Håper på anmeldelser

Paul-Ottar Haga, som blant annet jobber ved Det Norske Teatret, synes historiene fra #stilleforopptak er trist lesning. Han håper at de som står bak alvorlige overgrep nå blir anmeldt.

– Man skal være litt forsiktig med outing. Ting som er gjort i en vennskapelig setting kan forstås ulikt av de involverte, men alvorlige overgrep må frem i lyset, sier han.

– Har du selv gjort ting som du angrer på i dag, eller som du tror kan ha blitt forstått annerledes enn du mente det?

– Nei, det har jeg ikke. Man skal aldri si aldri, men jeg tror ikke det, sier Haga.

Blir satt ut av omfanget

Pedersen, Terje / NTB scanpix

– Det blir tegnet en verden som føles ekkel, og jeg blir satt ut av historiene. Det er viktig og bra at det kommer frem, sier Vidar Magnussen (39).

Han selv har ikke sett eller opplevd seksuell trakassering eller overgrep i sin karrière

– Men man hører historier, også om at ting blir tatt tak i. Det var ikke overraskende at historiene kom, men man blir ganske satt ut av omfanget, sier Magnussen, som blant annet er kjent fra NRKs Side om side og som The Book of Mormon-regissør.

– Har du gjort noe du selv angrer på?

– Nei, det føler jeg ikke at jeg har gjort.

Fritt spillerom for menn med makt

– Jeg har aldri sett eller hørt slike historier som kommer frem nå, enda jeg har mange kvinnelige kolleger som venner. Det er helt tydelig at dette er et problem, sier Per Christian Ellefsen (63), som er ansatt ved Nationaltheatret.

Kallestad, Gorm / SCANPIX

Han håper oppropet setter en stopper for menn som utnytter sin makt.

– Skuespillere er en sårbar yrkesgruppe. Det er ingen som trenger å begrunne det hvis vi ikke får jobber. Derfor har folk med makt og dårlige hensikter fritt spillerom. Så håper jeg det fortsatt vil være god takhøyde på våre arbeidsplasser etter dette, sier Ellefsen.

Regissør Ulrik Imtiaz Rolfsen: – Navngi dem som driver med seksuell trakassering

– Husker jeg ble ganske sjokkert

– Vi skal spille mennesker med alle deres svakheter og være åpne. Det er kanskje vanskelig å sette foten ned noen ganger, sier Ingar Helge Gimle 61), som er aktuell med blant annet Kollaps i Kulissene på Chat Noir.

Selv har han aldri hatt en maktposisjon i teateret. Han har heller ikke vært vitne til situasjoner av typen som deles i #stilleforopptak. Men han har hørt historier.

Åserud, Lise / SCANPIX

– Jeg husker at jeg ble ganske sjokkert. Mange har nok lurt på om det er slik det egentlig skal være.

Tidligere var makten mye mer konsentrert hos menn som kunne gjøre hva de ville, forteller Gimle.

– Jeg tror nok vi har forandret oss. Det er mange flere kvinner i lederposisjoner. Generasjonene som vokser opp i dag, er mer likestilte på mange måter.

– Har du gjort noe selv som kan tolkes feil?

– Nei, det er jeg sikker på.

– Maktstrukturene må til livs

Rolf Kristian Larsen (34) har ikke førstehåndskjennskap til historier om trakassering og overgrep. Han gir sine kvinnelige kolleger full støtte om oppropet.

– Jeg vet ikke hvorfor jeg ikke har sett eller hørt om dette før. Jeg har ikke jobbet noe særlig på teater, og i filmbransjen har jeg bare møtt fine folk. Likevel, det har sikkert vært vitser eller kommentarer som jeg har rynket på nesen eller ledd av, men som kanskje ble oppfattet annerledes av andre, sier Larsen.

Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Kan det ha med alder og generasjoner å gjøre?

– Det har definitivt noe med makt å gjøre, og makt kommer med alder, så ja. Disse maktstrukturene må man til livs, sier Larsen, som i januar er aktuell i NRKs storsatsing Heimebane.

– Har du selv gjort noe du angrer på?

– Jeg har sikkert sagt mye dumt eller ledd av en teit vits, men ikke noe i nærheten av det vi leser om i eksemplene. Jeg håper og tror jeg oppleves som en trygg kollega. Det er utrolig bra at bevisstheten økes, og at terskelen for å si fra senkes, sier Larsen.

Ble satt ut av ledelsen

Grøtt, Vegard Wivestad / NTB scanpix

– Det er ofte en jovial og god tone kolleger imellom. Om noen har en tilnærming som er litt for nær, er det vanskelig å se om det er fordi de kjenner hverandre fra før, sier John Emil Jørgensrud (29), som er aktuell med blant annet Lille Eyolf og Reisen til Julestjernen ved Nationaltheatret.

Selv er han fersk i bransjen og gikk ut fra Teaterhøgskolen i 2014. Etter å ha lest historiene fra #stillforopptak, ble han skamfull på bransjens vegne.

– Jeg blir også satt ut av ledere kan tie og le det bort. Det er skammelig at de fjerner seg fra ansvaret.

– Har du gjort noe selv som kan tolkes som et overtramp?

– Nei, men jeg har spilt få intime scener, bare en kyssescene. I slike scener, når begge er fremmede, handler det om trygghet hos hverandre. Jeg har også gjort voldelige scener, og der gjelder det samme, sier Jørgensrud.