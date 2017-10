Nå står Hollywood-profilene frem én etter én og tar avstand fra filmmogul Harvey Weinsteins seksuelle trakassering av unge kvinnelige filmskuespillere.

Hvordan kunne han holde på så lenge, spør de, og understreker at de bare hørte løse rykter om hva som foregikk.

Men mange så og holdt tett. Selv journalister og bransjefolk her i Norge hadde hørt om disse ryktene, og amerikanske bransjeblader var på sporet så tidlig som i 1991. I 2004 ble journalister i New York Times instruert av ledelsen om å droppe å grave i saken. Weinstein og hans selskap brukte millioner på annonsering, og han styrte medias tilgang til sin stall av stjerner med hard hånd.

Høy på peace & love

Urdahl Olav

Ja, jeg velger å kalle det en stall, for det var slik Weinstein vurderte skuespillerne sine. Han har ofte gitt uttrykk for stor beundring for Hollywoods gullalder på 1930- og 40-tallet, den gangen produsenten var den suverene leder av både den kunstneriske og økonomiske prosessen i Drømmefabrikken. Der ble det forventet at unge skuespillerinner skulle «ligge seg» til roller, omtrent slik Joyce Carol Oates skildrer overgrepet mot Marilyn Monroe i romanen Blonde.

Da det gamle studiosystemet brøt sammen på slutten av 1960-tallet, skulle man kanskje tro at den nye generasjonen produsenter, høye på peace and love, ville innta en annen holdning. Men det kan virke som denne rock’n roll- generasjonen, slik den er beskrevet i dokumentarboken Easy Riders, Raging Bulls, betraktet dette som et frynsegode de ikke uten videre ville gi slipp på.

Hollywoods hykleri

I hvert fall er det denne epokens hedonisme som Weinstein nå skylder på, når han forklarer sin oppførsel. «Jeg begynte å jobbe i bransjen under de ville 70-årene, og er på mange måter en dinosaur», var hans innledende respons etter at New York Times publiserte sine første avsløringer forrige uke.

Dette forsøket på ansvarsfraskrivelse falt ikke i god jord i et Hollywood som gjerne smykker seg med de sosiale fremskrittene som fulgte med den seksuelle revolusjonen. Men på den andre siden av fronten i den pågående amerikanske kulturkrigen tar de denne bekjennelsen imot med åpne armer. Slik sentrale deler av høyresiden vurderer det var det jo nettopp kulturrevolusjonen på 1960-tallet som førte nasjonen ut i dagens uføre. I skrivende stund prøver Breitbart News å koble Weinstein-affæren til en unnfallenhet blant liberale medieledere.

Pengeinnsamler for Obama og Clinton

Weinstein har lenge vært en av Demokratenes fremste støttespillere i Hollywood. Han var en viktig pengeinnsamler under Obama og Clintons kampanjer og har engasjert seg for en rekke noble formål, fra kreftsaken til, ja, mobbing. Hans eksempel vil forsterke inntrykket hos amerikanere flest om at filmkolonien ikke følger vanlige spilleregler – samtidig som den retter moralske pekefingre mot sine medborgere.

Derfor er Weinsteins fall mer enn en ripe i lakken – den er et hardt slag for Hollywoods fasade av liberale og inkluderende holdninger. Og for Oscar-akademiet, det nærmeste Hollywood kommer en felles moralsk bevissthet, er det en ny alvorlig krise.

Søker tilflukt i serieformatet

Det er omfanget og systematikken i trakasseringen og overgrepene som tyder på at dette er noe mange har visst om. Som flere har påpekt er ikke Weinsteins tilfelle unikt i en bransje der yrkeslivet for en skuespiller kan fortone seg som en eneste lang audition.

Hva gjør du som nykommer om du får tilbud fra en mektig produsent om å være med opp på rommet for å diskutere en rolle? Når du vet at det som venter deg utenfor er et brutalt arbeidsmarked der kun en av 1000 lykkes. I den norske filmbransjen, som heller ikke er fri for mørke historier, havner du ikke på gaten om du må oppgi skuespillerdrømmen. I Hollywood er veien til fattigdom kort.

Et veiskille

Produsenten Jenni Konner, som også står bak serien Girls, mener at Weinstein-affæren er et veiskille som vil virke avskrekkende. Kanskje har hun rett. Konner har hatt suksess innen serieformatet som akkurat nå virker som et mer attraktivt sted å være for kvinnelige skuespillere og regissører.

Høstens Emmy-show ble en historisk feiring av kvinnedrevne serier som The Handmaid’s Tale, Big Little Lies og Veep som tilsammen fikk 11 av prisene – i sterk kontrast til de mannsdominerte Oscar-prisene.

For hva aktørene foretar seg bak kamera og i kulissene er selvsagt ikke helt løsrevet fra hva vi faktisk får se på skjerm og lerret. Som ett av Weinsteins ofre, den franske skuespillerinnen Léa Seydoux, nylig sa det: Kvinnene får ofte tildelt roller der de skal være sexy og tilgjengelige, og et eller annet sted har jo disse fantasiene sitt opphav.