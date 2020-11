Forskning: Lav smitterisiko ved konserter

Forskning fra et tysk eksperiment med 1400 deltagere viser at innendørskonserter gir lav risiko for å bli smittet av koronavirus.

Tysk studie viser lav smitterisiko ved konserter hvis smittevernråd følges. Her er testpersonene på konserteksperimentet i Leipzig i august. Restart19

Men da må publikum følge gode smittevernregler. Det må også være god ventilasjon. Dette er konklusjonene i forskningsprosjektet Restart-19.

Målet var å samle data om smitterisiko knyttet til et typisk konsertarrangement. Forrige uke ble resultatene offentliggjort. Forskerne sa at potensiell spredning av virus var «lav til svært lav» dersom smitteverntiltak ble fulgt.