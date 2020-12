Døtrene føler seg utlevert av hans fortelling: – Jeg har full respekt for hva de mener

Sadiq Juma fra Bærum fikk internasjonal oppmerksomhet for sin kamp for å finne igjen døtrene blant IS. Faren har fortsatt et håp om at alt skal bli bra.

Sadiq Juma, her fotografert da boken «To søstre» kom for fire år siden. Tor Stenersen

3. des. 2020 11:01 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten har funnet igjen den yngste av søstrene fra Åsne Seierstads bok To søstre. De dro i 2013 fra Bærum til Syria og knyttet seg til Den islamske staten (IS). Tre år senere prøvde Åsne Seierstad å forstå hvorfor, i en bok fortalt gjennom farens kamp for å finne dem.

«Leila» retter nå sterk kritikk mot boken To søstre. Hun sier hun og søsteren føler seg utlevert og aldri ønsket å bli kjente.