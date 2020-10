Influenseren fikk kultursjokk da hun begynte på verdens eneste universitet for døve

Netflix-dokumentaren Deaf U gir et sjeldent innblikk i døvemiljøet, et lukket samfunn med normer og regler som hørende tradisjonelt sett vet lite om.

Mari Glans-Doré

8 minutter siden

LOS ANGELES (Aftenposten): – For meg var denne serien en mulighet til å introdusere folk fra hele verden for døvekultur og vise hvor mangfoldig miljøet vårt er. Jeg håper også at ikke-døve seere forstår at vi er akkurat som dem. Den eneste forskjellen er at vi ikke kan høre, sier Cheyenna Clearbrook via tolk på et Zoom-pressemøte.

Hun er student, influenser og døv. I serien Deaf U følger vi Clearbrook og en gruppe mennesker i 20-årene som studerer ved Gallaudet i Washington D.C. Det er verdens eneste universitet for døve.