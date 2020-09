Håpet var studenthus. Nå skal bygget selges.

– Synd at regjeringen ikke tar Oslos studenter mer seriøst, sier næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap.)

Nå nettopp

Studentene i Oslo har lenge ønsket seg et nytt studenthus. Det håper de skal ligge i St. Olavs gate 32, et gammelt og ærverdig bygg midt i sentrum. Sist Aftenposten omtalte saken, lå alt til rette for dette.

Studentsamskipnaden (SiO) og Velferdstinget i Oslo og Akershus hadde signalisert ønsket for politikerne. De fikk full støtte bystyret og positive signaler fra regjeringen, som eier bygget. Også universitetene i byen støttet prosjektet.