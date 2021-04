Han tjener pengene når du hører dine favorittlåter

Merck Mercuriadis er den nye maktpersonen i musikkbransjen.

Merck Mercuriadis er på et milliard-korstog for å forandre musikkbransjen. Foto: Camera Press/Tom Stockhill/Mega

Nå nettopp

Den canadiske bransjeveteranen Merck Mercuriadis (57) er ingen beskjeden mann. Hverken med ord eller penger.

– Den tradisjonelle modellen for publishing av musikk, er en jeg vil ødelegge, sa han til The New York Times i fjor høst.