Konsertanmeldelse: Hvordan kan noe så trist være så fint?

Bent Sørensens nye Matteuspasjonen snakker rett til hjertet.

Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria og dirigent Grete Pedersen spilte inn Matteuspasjonen i Oslo domkirke. Foto: Sigrid Traasdahl

29. mars 2021 07:00 Sist oppdatert nå nettopp

Fakta Åpningskonsert Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival Bent Sørensen: Matteuspasjonen, med Det Norske Solistkor, Ensemble Allegria og Grete Pedersen (dir.) Vis mer

Det skulle egentlig være fjorårets store fjær i hatten for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Det omfattende verket av Bent Sørensen ble bestilt for å markere festivalens 20-årsjubileum, men urfremføringen ble utsatt på grunn av pandemien.

For andre år på rad er den fysiske festivalen avlyst, men ledelsen har skapt et digitalt alternativ, og Sørensens verk fikk endelig sin urfremførelse i Oslo domkirke nå i mars. Og for et nydelig stykke musikk det er.