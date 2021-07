Festival gamblet på trinn fire. Nå må de avlyse.

Fjordfesten satte rekord i billettsalg før de måtte avlyse. Det Norske Teatret er bekymret for høstens billettsalg nå som trinn fire i gjenåpningen er utsatt.

Gabrielle på scenen under Fjordfesten 2019.

– Vi er veldig stolte over at vi har prøvd. Vi hadde klart å gjennomføre festival og alle frivillige har stått på. Det var nære, sier Hanne Børresen Johansen. Hun er arrangør av festivalen Fjordfesten i Sandefjord. Den skulle avholdes 6.–7. august.

Slik blir det ikke. Som følge av at regjeringen nå utsetter innføringen av trinn fire i gjenåpningsplanen, måtte festivalen avlyses.

På pressekonferansen i dag opplyste helseminister Bent Høie (H) at trusselen fra deltavarianten er for stor til at myndighetene mener det er ansvarlig å åpne opp ytterligere.