Filmanmeldelse: «The Dry» er krim fra klimakrisens utpost

Et solsvidd landskap utgjør et besettende bakteppe i denne veldreide australske krimfortellingen.

Romantikk, før tørken og syndefallet rammet småstedet der hovedpersonen vokste opp.

Kjetil Lismoen

6 minutter siden

Jeg er håpløst svak for filmer fra den øde australske utmarken. Gi meg Walkabout (1971), Picnic at Hanging Rock (1975) eller The Preposition (2005), og jeg blir sittende trofast til filmen er ferdig.

Denne nye australske spillefilmen har ikke bare en strålende tittel, men fascinerende bilder fra en av klimakrisens utposter på det utsatte kontinentet.

