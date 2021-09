Filmanmeldelse av «Worth»: Hva er et liv verdt?

Medrivende og effektivt om erstatningsoppgjøret til de etterlatte etter 9/11.

Advokatene Kenneth Feinberg (Michael Keaton) og Charles Wolf (Stanley Tucci).

Erlend Loe

24 minutter siden

Dette er en film som med fordel kan vises til unge jusstudenter. Kanskje på studiets første dag. Så man kan unngå misforståelser om hva som er tall og statistikk, og hva som er mennesker.

For når et menneske er røvet bort, hvordan kalkulerer man da verdien av livet som forsvant? Noen gjør dette hele tiden, det finnes formler, og da viser det seg rett som det er at mennesker har ulik verdi.

