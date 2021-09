Konfliktrådet hevder kunstner Tormod Carlsen forfalsket dokument

Mekling om hets mot kunstneren har aldri funnet sted, skriver Konfliktrådet.

Konfliktrådet har anmeldt kunstner Tormod Carlsen for dokumentfalsk. Her er han fotografert i forbindelse med et intervju i Aftenposten i sommer.

17. sep. 2021 14:38 Sist oppdatert nå nettopp

Scenekunstner Tormod Carlsen har hevdet i mediene at han har opplevd hets, og at han har møtt personer som skal ha hetset ham, i Konfliktrådet.

Påstandene har vært del av en opphetet debatt gjennom sommeren om Sløseriombudsmannen, scenenekt, kritikk av kunststøtte og hets av kunstnere.

Nå sier Konfliktrådet i en pressemelding at meklingen aldri fant sted.

«Saken er fremstilt som etterforsket av politiet, og deretter meklet i Konfliktrådet Oslo. Konfliktrådet Oslo har imidlertid ikke mottatt en slik sak fra Oslo politidistrikt. Det er heller ikke gjennomført mekling eller skrevet avtale med Tormod Carlsen som part», skriver direktør i Konfliktrådet Christine Wilberg.

Det påståtte Konfliktråd-møtet ble nevnt av i Aftenposten i en sak publisert 19. juli. Her var Tormod Carlsen intervjuet sammen med flere andre om det å møte hets og trusler. Carlsen fortalte om meldinger han hadde mottatt, som han hadde opplevd som ubehagelige. Han fortalte at han fikk hjelp av advokat, og at saken endte i Konfliktrådet.

Konfliktrådet har nå anmeldt Carlsen for dokumentfalsk.

Aftenposten har gjentatte ganger forsøkt å få kontakt med Tormod Carlsen, men han har ennå ikke besvart henvendelsene.

Ville si tydelig fra

Overfor Aftenposten sier presse- og medieansvarlig i Konfliktrådet Anders Dahl at dette er en veldig spesiell sak.

– Vi mente det var riktig å anmelde. Både fordi vi mener dokumentet er falskt, og fordi dokumentet har har vært omtalt i pressen, sier Dahl.

Han forteller at Konfliktrådet tok kontakt med Carlsen i august. De hadde blitt kontaktet av Nettavisen og Subjekt om meklingen. De fikk tak i en kopi av Konfliktråd-dokumentet og fastslo at det var falskt.

Ifølge Konfliktrådet fortalte Carlsen dem etter hvert at det var en misforståelse, og at meklingen skal ha skjedd i regi av Røde Kors.

Aftenposten har vært i kontakt med Røde Kors. De sier at de ikke driver med denne type mekling og er ikke kjent med at noen i Røde Kors har hatt noe med denne saken å gjøre.

Kulturrådet: – Carlsen trakk seg

Tormod Carlsen har vært medlem av Faglig utvalg for scenekunst i Kulturrådet. De behandler søknader til tilskuddsordningene for scenekunstnere.

Kulturrådet meddeler at Tormod Carlsen har trukket seg fra det utvalget.

– Carlsen trakk seg fra utvalget for ca. en måned siden, sier kommunikasjonsrådgiver i Kulturrådet, Thomas Hansen. Hansen legger til at det derfor er unaturlig for Kulturrådet å kommentere saken ytterligere.

Therese Bjørneboe er redaktør i Norsk Shakespearetidsskrift.

– Kan være en misforståelse

Redaktør i Norsk Shakespearetidsskrift Therese Bjørneboe har tidligere omtalt Konfliktråd-dokumentet på shakespearetidsskrift.no. Bjørneboe bekrefter overfor Aftenposten at Carlsen har vist henne dokumentet som Konfliktrådet hevder er falskt.

– Men jeg kan ikke kommentere ytterligere siden saken er uavklart. Det er viktig å huske på at han ikke er dømt. Det kan være en misforståelse.

– Carlsens sak er blitt brukt som et eksempel på at kunstnere opplever trusler. Hva betyr dette for diskusjonen om trusler og hets?

– De fleste scenekunstnerne som har vært involvert i debattene, henviser ikke til trusler. De forteller om hets og sjikane, blant annet i kommentarfelt og i innboks. At det ikke er straffbart, betyr ikke at det ikke er en påkjenning. For noen kan hets føre til at man begrenser seg som kunstner.