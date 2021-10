The Verge: Facebook bytter navn. Peker på metaverse som fremtiden.

Facebook planlegger å bytte navn til et som reflekterer selskapets nye satsing, får The Verge opplyst.

Facebook skal bytte navn, ifølge The Verge.

NTB

20. okt. 2021 09:19 Sist oppdatert nå nettopp

Facebook-sjef Mark Zuckerberg skal tale på selskapets årlige Connect-konferanse 28. oktober, men navneskiftet kan bli offentliggjort før. Det skriver nettsetdet The Verge. Det viser til en kilde med direkte kjennskap til prosessen.

Navnebyttet skal reflektere Facebooks satsing på såkalt metaverse.

Reuters har forsøkt å få en kommentar fra Facebook, men selskapet svarer at det ikke kommenterer rykter eller spekulasjoner.

Vil ansette 10.000 for å skape «metaverset»

Nettgiganten vil opprette 10.000 arbeidsplasser i Europa for å skape en virtuell versjon av internett.

Selskapet ser på det som blir kalt et metavers som fremtiden for nettbruk.

– Idet vi begynner på reisen som skal gi liv til metaverset, er behovet for spesialiserte ingeniører noe av det Facebook prioriterer høyest, heter det i en uttalelse.

De 10.000 arbeidsplassene skal bli opprettet i løpet av de neste fem årene.

Facebook er et av nettselskapene som har mest tro på metaverset, som vil vanne ut linjene mellom livet på nett og i den fysiske virkeligheten.

– Formes av europeere

Teknologien vil for eksempel la brukerne benytte VR-briller for å få det til å virke som om de står ansikt til ansikt med en venn, uansett hvor de er i verden.

– Metaverset har potensial til å utløse nye kreative, sosiale og økonomiske muligheter. Og europeere vil forme det fra starten av. Det skriver Facebook i uttalelsen.

Facebook-grunnlegger Mark Zuckerberg sa i juli at selskapet om fem år primært vil være et metavers-selskap.

Virtuelle konserter og kasinoer

I arbeidet med teknologien har Facebook blant annet kjøpt opp Oculus, et selskap som lager VR-briller. For eksempel har de opprettet et arbeidsrom, der kolleger med VR-briller kan holde møter i et virtuelt rom.

Andre eksempler på metaverset er konserter som superstjerner som Ariana Grande og Travis Scott har holdt i spillet Fortnite. Fortnite-skaper Epic Games har hentet inn 1 milliard dollar, om lag 8,5 milliarder kroner, fra investorer til sin metavers-satsing.

Selskapet Decentraland har også ansatt folk til å stå ved bordene i deres virtuelle kasino.