– Dette blir mer spennende enn mange tror

Gul seier eller en overraskelse? I kveld skal den norske MGP-vinneren kåres.

Mest oppmerksomhet for Subwoolfer i green room før MGP-finalen lørdag kveld.

Den norske finalen i Melodi Grand Prix er i gang. Én vinner skal kåres og etter hvert sendes til Eurovision-finalen i Torino i mai. Storfavoritten på forhånd er den gule, maskekledde duoen Subwoolfer.

De har 54 prosent vinnersjanse på oddsen akkurat nå.

Men Morten Thomassen, leder av den norske Grand Prix-klubben, tror finalen blir langt mer spennende enn som så. Han så generalprøven i H3 Arena på Fornebu lørdag ettermiddag.

– Det var et flott show. Og denne finalen er mer åpen enn mange skal ha det til. Jeg tror folk skal bli overrasket når artistene i gullfinalen leses opp, sier Thomassen.

Folket bestemmer

Basert på det han så, tipper han at de to artistene og låtene som til slutt står igjen og skal gjøre opp i en ren duell, blir Subwoolfers «Give that wolf a banana» mot «boybandet» NorthKid og deres ballade «Someone».

Hvem som vinner til slutt, kan han ikke spå.

– Husk at NorthKid har en hel landsdel bak seg. Det kan bety mye når folket skal bestemme. Men det kan selvfølgelig gå slik alle tror også, sier Morten Thomassen.

Elsie Bay er én av utfordrerne i MGP-finalen lørdag kveld.

– Er med for å vinne

En annen artist mange regner som én av de store utfordrerne til Subwoolfer, er Elsie Bay. Hun innrømmer en viss nervøsitet i green room bak scenen rett før showet starter.

– Jeg er veldig, veldig spent på kvelden. Vi forhåndskvalifiserte er det jo ingen som har stemt på ennå, og det blir spennende å se hvordan det slår ut, sier Elsa Søllesvik, som 25-åringen egentlig heter.

Hun er tidligere kjent fra popduoen Elsa & Emilie. Oddsen gir henne 15 prosents vinnersjanse lørdag kveld.

– MGP er viktig for meg, dette er starten på mitt soloprosjekt. Man blir jo ikke med på MGP uten å tenke at det er som er i enden. Selvfølgelig har jeg lyst til å vinne og gå til Eurovision, sier Elsie Bay.

Litt etter klokken 22 i kveld får vi svaret. Blir det gul favorittseier eller en overraskelse?