Foo Fighters-trommeslager er død

Foo Fighters' trommeslager Taylor Hawkins er død, 50 år gammel, opplyser bandet på Instagram.

Taylor Hawkins er død, 50 år gammel. Her er han bak trommene sammen med Foo Fighters på en festival i Tennessee i september 2019.

NTB

26. mars 2022 07:08 Sist oppdatert nå nettopp

Foo Fighters kunngjorde nyheten natt til lørdag norsk tid, da bandet var i Bogotá i Colombia. Det skriver Los Angeles Times.

Ifølge den colombianske fjernsynsstasjonen Caracol ble Hawkins funnet død på et hotellrom nord i byen fredag, før bandet skulle ha stått på scenen i den colombianske hovedstaden senere på dagen. Bandet skulle deretter ha dratt videre til São Paulo i Brasil for å spille på Lollapalooza Brasil-festivalen søndag.

Ingen dødsårsak er oppgitt.

Hawkins etterlater seg kone og tre barn.

– Foo Fighters-familien er sønderknust av det tragiske og brå tapet av vår kjære Taylor Hawkins. Hans musikalske ånd og smittsomme latter komme til å være med oss alle for alltid. Våre tanker går til hans kone, barn og familie, og vi ber om at deres privatliv behandles med respekt i denne utenkelige vanskelige tiden, står det i en uttalelse fra bandet.

Hawkins ble med i Foo Fighters i 1997 etter å ha turnert med Alanis Morissette. Det skjedde etter at Foo Fighters-vokalist Dave Grohl, som var trommeslager i Nirvana, var misfornøyd med Foo Fighters' daværende trommeslager. Grohl ba sin venn Hawkins om synspunkter på en passende erstatning. Grohl ble overrasket da Hawkins anbefalte seg selv.

– Vi visste at vi kom til å gå bra overens, sa Hawkins til OC Weekly kort tid etter at han ble med i Foo Fighters.