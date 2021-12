550.000 Telenor-kunder uten tilgang på TV 2-kanaler ved inngangen til julehøytiden

TV 2 og Telenor har ennå ikke kommet til enighet om en ny avtale. Det betyr at nesten én million seere fortsatt er uten TV 2s kanaler ved inngangen til julen.

NTB-Andreas Løf

Nå nettopp

Dialogen har fortsatt de siste dagene, men uten at det er blitt noen enighet. Det opplyser TV 2 i en e-post til NTB.

– Vi er fortvilet over situasjonen. Vi skulle veldig gjerne ha signert en ny avtale før jul så seerne kunne fått tilbake våre kanaler. Seerne har ikke noe skyld i dette. Samtidig taper vi store summer hver eneste dag. Så det må ikke herske noen tvil om at TV 2 virkelig ønsker å komme frem til en løsning, sier kommunikasjonsdirektør Sarah C.J. Willand i TV 2.

Hun sier TV 2 er villige til å forhandle gjennom julehøytiden.

– Men da kan ikke Telenor fortsette med tilbud som i realiteten er betydelig lavere pris enn det alle andre betaler for TV 2s kanaler, sier Willand.

– Lei oss

Også Telenor sier de er lei for situasjonen overfor kundene.

– Tross omfattende forhandlinger har ikke Telenor og TV 2 blitt enige om en ny avtale, og vi står fortsatt uten rettigheter til å vise TV 2s kanaler og innhold. Vi er svært lei oss for at denne situasjonen går ut over kundene våre. Nå er det mange som begynner å bli utålmodige, og det forstår vi godt, sier informasjonssjef Amalie Knudsen i en e-post til NTB.

De er umidlertid helt uenige med TV 2 i at tilbudene de har kommet med er urimelige.

Villige til å betale mer enn før

– Telenor er villig til å betale betydelig mer til TV 2 enn tidligere for en langsiktig avtale som gir merverdi til kundene og støtter opp om TV 2s økte innholdskostnader. TV 2 har ikke akseptert våre tilbud, selv om disse er på opp til totalt 70 prosent mer enn det vi har betalt TV 2 tidligere, sier Knudsen.

Hun sier også Telenor er villige til å fortsette dialogen.

– For å komme i mål til jul har vi gitt TV 2 et nytt tilbud som tilsvarer en kraftig økt investering på dagens innhold. Vi i Telenor er innstilt på å fortsette dialogen med TV 2.