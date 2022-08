Liten og grotesk utstilling Vanessa Baird-utstilling

Sex, alderdom og kropp i en utstilling som understreker at Vanessa Baird er en av våre mesterkunstnere.

Hadde det ikke vært for alle fargene, hadde alt vært veldig mørkt. Det er på mange måter konklusjonen etter å ha vandret gjennom utstillingen «The Good Times Used to Kill Me».

31. aug. 2022 10:46 Sist oppdatert 19 minutter siden

Jo da, Vanessa Baird (f. 1963) lager fortsatt umiskjennelig Vanessa Bairdske bilder. Hun har for lengst har funnet sitt uttrykk og holder seg til det: Tegneserieaktige akvareller av delvis selvbiografisk art som skildrer sex, sykdom, lidelse og død. De delene av livets skyggesider vi alle har til felles, kan man kanskje si.

I utstillingen «The Good Times Used to Kill Me» arter Bairds kunstnerskap seg som delvis forvridde skikkelser som ser helt forskrekket ut. Enten de deltar i seksuelle situasjoner, bøyer seg over gamle syke mødre i en seng, hopper i været uten noen ytterligere kontekst eller ligger på et rutete teppe og har en veldig svær penis ser det ut som at de angrer på at de ble født.