Dersom ikke kommunalministeren gir beskjed om å gjøre regjeringskvartalet mindre, tar Jan Bøhler (Ap) saken opp i Stortinget selv.

Statsbygg annonserte vinneren av konkurransen om å lage det nye regjeringskvartalet i dag. Vinneren ble Team URBIS’ prosjekt «Adapt», som etter planen skal stå ferdig i 2027.

Men det er mange som ikke er fornøyde med planen som ble lagt frem i dag. Om de, blant andre Arbeiderpartiets Jan Bøhler, får viljen sin. Han er overrasket over at kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) har latt prosessen gå så langt.

– Jeg trodde at han var enig, men han har ikke gitt beskjed til Statsbygg om å redusere byggevolumet. Gir han ikke den beskjeden, vil jeg ta det opp i Stortinget, enten som et spørsmål eller som et forslag til behandling.

– Trenger ikke å sløse bort to år

Ifølge Harald Vaagaasar Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, vil det fortsatt komme mye politisk diskusjon rundt regjeringskvartalet i året som kommer. Forslaget skal behandlet i Stortinget i 2019, og forventet byggestart er i 2020.

Jan Bøhler mener at det er uforsvarlig å la disse planene stå i to år til uten endringer når man vet at det er uenighet om saken.

– Vi trenger ikke å sløse bort to år på tegninger for prosjekter som blir for store i henhold til det jeg tror blir konklusjonen. Jeg tror at det er åpenbart at de relativt nye byggene i Akersgata også skal brukes fremover, sier Bøhler.

Det har Jan Bøhler også argumentert for tidligere: Altfor stort byggevolum på altfor lite areal.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, reagerer også på planene, og ønsker at noe helt annet blir stående i Akersgata.

– Det blir for mye volum på én tomt, en festning midt i byen. Løsningen er enkel: Bruk begge sidene av Akersgata og la Utenriksdepartementet ligge der det er i Drammensveien, så får vi en størrelse på regjeringskvartalet som er bedre tilpasset omgivelsene, sier Elvestuen.

Den beslutningen er også blitt kritisert tidligere av Elvestuen og byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap).

Sistnevnte har tidligere omtalt planene for regjeringskvartalet som «en steinørken», men er ikke tilgjengelig for en kommentar om saken i dag på grunn av Oslo-budsjettet.

Anette Karlsen

Statlig arroganse

Det er Statsbygg som har ansvaret for utformingen av det nye regjeringskvartalet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Derfor er det en avgjørelse som tas over hodene på lokalpolitikerne i byen og byantikvar Janne Wilberg.

Hun har vært svært kritisk til planene for det nye regjeringskvartalet, som både innebærer å rive Y-blokken og å bygge mer i høyden. Vinneren som ble presentert i dag, har ikke endret meningen hennes.

Olav Olsen

– Kampen bør fortsette. Dette er åpenbart en dårlig løsning for byen og pengesekken som betaler. Her gjør man en del unødvendige ting, for eksempel å flytte inn Utenriksdepartementet, svarer Wilberg før hun fortsetter:

– Jeg synes det er veldig spesielt og et uttrykk for statlig arroganse når alle fagfolk og kommunen er meget kritiske til dette.

Statsbygg

I juryens begrunnelse ble det blant annet lagt vekt på at prosjektet «Adapt» er fleksibelt i utviklingen videre. Akkurat hva det innebærer, vet ikke Wilberg, men hun har et ønske.

– Om det betyr at man også kan beholde Y-blokken eller å bruke mindre areal, er det glimrende. Jeg får bare håpe at det er det de mener.

Fakta: Dette er konkurransen om regjeringskvartalet 24. juni 2016 lyste Statsbygg lyste ut en «tverrfaglig plan- og designkonkurranse» for videre utvikling av Regjeringskvartalet.

Statsbygg mottok åtte søknader innen fristens utløp 15. september 2016. Syv av dem ble invitert til å delta i konkurransen fra februar til mai 2017.

En jury vurderte forslagene anonymt og kåret to vinnere i juni.

Prosjektgruppene bak Adapt og Lysning forhandlet med Statsbygg, og gruppen som hadde det beste tilbudet samlet sett, fikk prosjekteringskontrakt.

Team URBIS sitt løsningsforslag legges til grunn for utarbeidelse av skisse- og forprosjekt denne høsten.

Er det fint? Nei

Kritikken får gjenklang hos rektor på Kunsthøgskolen i Oslo, Jørn Mortensen, som er klar i sin tale.

– Er det fint?

– Nei.

Men det er ikke arkitektene sin feil, mener rektoren.

Som Elvestuen og Wilberg er han kritisk til at det skal pakkes inn veldig mye bygning på veldig liten plass. Det gjaldt begge forslagene som var i finalen, og Mortensen ser ingen vesentlig forskjell på «Adapt» og «Lysning».

Monica Strømdahl

– Begge forslagene er moderne, offentlig arkitektur, og det er ikke noe ekstraordinært ved noen av dem. Kravet til volum gjør at det nesten er umulig å løse det på en fin måte, sier Mortensen, som har ekstra omsorg for høyblokkens fremtid.

– Høyblokken er et symbolsterkt bygg, både historisk og etter 22. juli. Det skal fremstå som et midtpunkt i regjeringskvartalet, og det er krevende, men å redusere arealbehovet kunne man løst det på en bedre og luftigere måte.