Samtidsmusikk, og samtidsopera spesielt, sliter ofte med et image som «vanskelig», «lite tilgjengelig» og «intellektualisert». Noen ganger stemmer det.

Den Norske Operas store nysatsing på hovedscenen i 2014, Peer Gynt av Jüri Reinvere falt i noen av de kategoriene. Det samme gjorde Knut Vaages Khairos i 2013.

Men Synne Skouens musikk i den nyskrevne kammeroperaen Ballerina gjør slike kategorier til skamme og skjærer rett inn i hjerteroten. Her er kompliserte familierelasjoner, styggvakker kjærlighet mellom mor og barn og hjerteskjærende, varm, morsom og fortvilet spill og sang.

Dette er musikkteater som hopper bukk over hodet, og bruker musikk til å uttrykke følelser, mellommenneskelig kommunikasjon og forholdet mellom en ytre og en indre virkelighet. Sånt blir det god opera av.

En studie i blandede følelser

Erik Berg/DNOB

Ballerina er resultatet av et arbeid som begynte i Operaens komponistverksted Verker underveis. Historien har Skouen lånt fra sin far, Arne Skouen, som sto bak teaterstykket med samme navn fra 1976. Nå er originalteksten omarbeidet og skapt på ny av Oda Radoor.

Fakta: Ballerina Kammeropera av Synne Skouen (musikk) og Oda Radoor (libretto). Regi: Hilde Andersen Dramaturg: Jonas Forssell Medvirkende: Silje Aker Johnsen, Hege Høisæter, Vigdis Unsgård, Tonje Kummervold, Dagfinn Andersen og Håvard Stensvold. Musikere fra Operaorkesteret. Ballerina er en samproduksjon mellom Den Norske Opera og Ultimafestivalen. Spilles på Scene 2 i Operaen frem til 17. september.

Stykket er en studie i blandede følelser.

Det handler om autistiske Malin (Silje Aker Johnsen) og hennes mor Edith (Hege Høisæter), som er tidligere ballettdanser. Malin sliter med vonde drømmer og et kaotisk indre liv, som moren prøver å forstå og leve sammen med Malin i.

Men Malin er vanskelig, og når faren og broren dukker opp og prøver å få sendt Malin på institusjon, rakner det for alle.

Det er klassisk sosialrealisme, men det harde balanseres ut av Skouens varsomme musikk og en scenografi som ofte tar oss med inn i Malins drømmelandskap.

Alt handler om Malin, som får en virkelig imponerende og kjærlig fremstilling i Silje Aker Johnsen. Men Ediths kamp er like hard.

Den bunnløse morskjærligheten blandet med alt det vonde hun knapt tør tenke på – bitterhet, anger, kanskje til og med hat – er fabelaktig fremført av Hege Høisæter.

Hun synger, roper, maler og hvisker stemmen Skouen har laget for henne. Det snufses høyt i salen idet hun forstår at Malins vonde drømmer er knyttet til henne selv. «Her er jeg, Malin», synger Edith om igjen og om igjen, mens underteksten skriker «Hvor er du, Malin».

Den gjensidige avhengigheten mellom mor og datter banker i musikken og i Høisæters tolkning.

Gjentagelser, gjentagelser

Erik Berg/DNOB

Med ti musikere og fem sangere på scenen – ingen dirigent – er Ballerina et typisk kammerspill. Musikken veksler mellom å vise oss Malins verden, der lyder drypper fra de fire strykerne, det omfattende slagverket, pianoet eller blåserne.

Innimellom hinter Skouen til det store ballettrepertoaret og til tradisjonelle operagrep: Gjentagende melodiske figurer knyttes til karakterene på scenen, slik at vi hører dem like mye som vi ser dem.

Generelt er frasene fragmenterte og ofte gjentagende. Det passer fint med autisme som tema, men det mister litt av sin musikalske kraft i lengden. De få gangene noen av sangerne eller blåserne får en lengre linje å synge eller spille, låter det kjærkomment.

Effekten ligger i kontrastene, og dem kunne det vært flere av.

Gratis suksess

Operaen er Per Boye Hansens siste nybestilling før han sluttet, og fremføres etter at den nye operasjefen Annilese Miskimmon har tatt over skuta i Bjørvika.

Hun får en gratis suksess med Ballerina. Man må håpe at hun er interessert i å videreutvikle flere norske operaer på nivå med denne.