Det var Aftonbladet som først meldte at to ukjente personer skal ha klart å ta seg forbi sikkerhetsgjerdet rundt årets Eurovision-arena i Tel Aviv. Dette skjedde under den andre semifinalen torsdag, hvor Norge var representert.

De to mennene skal ha klart å komme seg inn i pressesenteret via en nødutgang, etter først å ha forsert et to meter høyt gjerde.