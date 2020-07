Emma Watson lager kvinnekart over Londons undergrunnsbane

– Vil lage et kart som forandrer vår forståelse av offentlig historie, sier initiativtagerne.

Skuespiller og aktivist Emma Watson engasjerer seg for kvinners representasjon i stedsnavn. Her under Women’s March i Washington i 2017. José Luis Magana / TT / NTB scanpix

15 minutter siden

Skuespiller og aktivist Emma Watson og journalist Reni Eddo-Lodge leder prosjektet som skal gi nye navn til alle de 270 stoppene på Londons undergrunnsbane. Stoppene skal kalles opp etter kvinner og ikke-binære personer som har vært med på å forme historien til de forskjellige områdene av London, skriver The Guardian.

Ved siden av skuespillerkarrieren har Emma Watson i mange år engasjert seg i likestillingsarbeid. I 2014 ble hun utnevnt til FN-ambassadør, og hun har vært med på å lansere FN kvinners (UN Women) likestillingskampanje HeForShe.

Det var Women of the World-bevegelsen som først annonserte nyheten på Twitter med et bilde av Emma Watson på en undergrunnsstasjon i London, forteller The Independent. I oppdateringen skriver de at de ønsker å feire kvinner som har satt sitt preg på byen.

Navn som Amy Winehouse, Zadie Smith og Virginia Woolf er blant dem som allerede er foreslått til prosjektet.

Alternative kart i flere byer

Imidlertid er det ikke første gang en storby får et alternativt undergrunnskart med kvinnenavn. I 2016 ga forfatter Rebecca Solnit og geograf Joshua Jelly-Schapiro ut boken Nonstop Metropolis: A New York City Atlas med et tilsvarende kart over New Yorks undergrunnsbane. De to samarbeider nå med Watson og Eddo-Lodge for å lage London-kartet.

Heller ikke i Norge har kvinners manglende representasjon i stedsnavn gått upåaktet hen. Hver 8. mai arrangeres nemlig Kvinnehistorisk natt, der aksjonister klister opp nye gate- og stedsnavn oppkalt etter kvinner. «Det er på tide av kvinner skrives tilbake inn i historien, og blir synlige i gatene!» skriver Kvinnefronten om denne aksjonen på sine hjemmesider.

Utgir bok på kvinnedagen

Women of the World forklarer selv at de vil lage et kart som endrer vår forståelse av offentlig historie.

– Vi ønsker å gjøre krav på det ikoniske undergrunnskartet for kvinnene som har skapt og fortsetter å skape byen, skriver de på en Google Docs-side der publikum selv kan komme med forslag.

Til The Guardian forteller de at også ukjente helter og karakterer fra Londons skjulte historier kan være aktuelle navn.

Prosjektet skal samarbeide med blant annet historikere, forfattere og museer, og sluttproduktet vil utgis av Haymarket Books på kvinnedagen i 2021.