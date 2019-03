Knut Arild Hareide tar omstridt VG-journalist i forsvar

VG har startet full gjennomgang og journalist Lars Joakim Skarvøy jobber ikke lenger med egne saker etter at TV 2 kritisk ettergikk journalistens metoder denne uken.

Skarvøy var en av journalistene som skrev den første VG-saken om Trond Giskes (Ap) mye omtalte dansevideo fra Bar Vulkan i Oslo i februar i år.

TV 2 intervjuet Sofie (27), kvinnen som Giske danset med i videoen, som gikk hardt ut mot VG og måten hun hadde blitt behandlet på av avisen generelt, og Skarvøy spesielt.

– Dyktig og tøff journalist

I et innlegg på Facebook starter KrF-politiker Knut Arild Hareide med å si at det er bra at mediene nå tar et selvkritisk blikk, men vil også minne om at journalister har en tendens til å løpe for mye i flokk. Han etterlyser mer balanse i dekningen.

– Jeg kjenner journalisten Skarvøy, men bare gjennom mitt arbeid i politikken. Han er en dyktig og tøff journalist, skriver Hareide.

Hareide beskriver Skarvøy som en journalist som mer enn alt er opptatt av å skrive kritiske nyhetssaker med spennende vinklinger. Men han har aldri diktet opp noe og alltid vært rettferdig, mener Hareide.

Vidar Ruud / NTB scanpix

Jan Arild Snoen, mediekritiker og journalist i Minerva, mener Hareide uttaler seg på tynt grunnlag.

– Han skriver om sin egen erfaring med Skarvøy. Det er et tynt grunnlag, mener Snoen, som ikke har noen ytterligere synspunkter på Hareides uttalelser.

– En verdensmester kan også bomme på siste stående

KrF-politikeren sier han aldri har opplevd at Skarvøy er ute etter å ta enkeltpersoner eller et spesifikt parti, men som gjerne kan «ta alle om nødvendig».

– Han har vært tøff mot meg også og laget saker jeg slett ikke har satt pris på. Men han har alltid vært real, mener Hareide.

Hareide mener å se en utvikling der medier får skylden for mer og mer.

– Jeg tør påstå at Norge har medier helt i verdensklassen. Men en verdensmester kan også bomme på siste stående. Bare spør Johannes Thingnes Bø, skriver han.

Hareide opplyser om at han formelt sett er ansatt i Schibsted, som han har permisjon fra når han sitter på Stortinget, som er eier av VG (og Aftenposten journ.anm.).

Tas vare på

Klubbleder i VG, Tor-Erling Thømt Ruud, sier til TV 2 at Skarvøy ivaretas av VG på best mulig måte.

– Jeg som klubbleder gir den støtte som våre medlemmer trenger, sier han.

Thømt Ruud sier videre at saken preger journalistene i VG.

– Når nyhetstrykket kommer mot VG, så preget det journalistene også. Vi har andre saker å jobbe med, og har en avis å lage, sier klubblederen.

Hard medfart i kommentarfeltet

I kommentarfeltet under innlegget får Hareide hard medfart for å ta journalisten i forsvar.

«Nei, nå syns jeg du skyter både utafor og over mål, Knut Arild. Jenta sin historie er både troverdig og sjokkerende», skriver en person.

«Jeg har stor sans for deg, Knut Arild Hareide men akkurat dette er skivebom!» skriver en annen person og legger til: «Journalistikken skal være objektiv og uavhengig. Hvis ikke går det på tilliten løs. Og uten tillit er journalistikken verdiløs.»