Ukens kulturtips: sterk stemmeprakt, kunst som treffer og lysfest på scenen

«Dette er Anton Tsjekhovs aller siste skuespill, skrevet mens han hostet seg gjennom en tuberkulose han fornektet og levert til Kunstnerteatret i Moskva flere år på overtid. Det handler om en blakk adelsfamilie som kommer hjem til sitt barndomshjem, for så å måtte selge både hagen og huset til en eiendomsutvikler», skriver vår teateranmelder Per Christian Selmer Anderssen. Han mener denne oppsetningen av Kirsebærhagen er uendelig vakker og gir den toppkarakter.

«Sett under ett er de to utstillingene en maktdemonstrasjon av Bleken. At vi har en billedkunstner i denne klassen, får en bare prise seg lykkelig over. Selv om ikke absolutt alt han produserer føles like nødvendig, gjør de beste bildene det mer enn verdt det. Og så er det jo attpåtil gratis å komme inn», skriver vår kunstanmelder Yngve Sikko. Han mener de beste bildene i utstillingen både gir dødsangst og livsglede.