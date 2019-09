Er du blant dem som liker å kikke på verden rundt deg? Lurer du på hvordan kloden og menneskeheten ville fremstått dersom vi fikk besøk av antropologisk anlagte romvesener?

Da er du i godt selskap med kunstnerne bak musikk-danse-teater-forestillingen We Come In Peace på Dansens Hus. Svære, svarte, glitrende romvesener, stjerner og planeter hengende fra tak og strødd ut over gulv, og et lydspor som spenner fra intergalaktisk støy til ømme jazzpoplåter.