Etter artistdebuten i Idol på TV 2 var 34-åringen Eva Weel Skram fra Sogndal i mange år sanger og frontkvinne i duoen Eva & The Heartmaker sammen med sin mann og gitarist Thomas Stenersen. Albumet Traces of You fra 2013 ble et høydepunkt.

Etter deltagelse i programmet Hver gang vi møtes i 2015 gikk hun solo, fortsatt med mannen på gitar, og skiftet til å synge på norsk. Slik har hun etablert seg som en folkekjær sanger, ikke minst gjennom albumet Finne Heim fra 2018.

I kveld synger hun live fra Sentralen i Oslo på Koronerulling og Aftenposten.

NTB kultur

I dagene fremover skal Aftenposten i samarbeid med nettkonsert-arrangørene Koronerulling og Jakobstrøm fra Kulturkirken Jakob tilby dere en konsert pr. kveld.

I januar var Eva Weel Skram også med 70-åringen Halvdan Sivertsen på scenen under hans jubileumskonsert i Oslo Spektrum. Hennes versjon av hans «Tom snart ti», spilt inn med KORK, er akkurat sluppet som single.

Andre konserter i kveld:

Gitte Johannessen / NTB

Signe Marie Rustad på Brakkesyke kl. 21.

I den heftige bølgen av norske americana-artister er det én jeg synes at virkelig stikker seg ut: Signe Marie Rustad fra Elverum. Hennes When Words Flew Freely fra i fjor er et fantastisk album med sterke melodier og tekster.

Live at Under fra kl. 20.

En mer spektakulær scene enn den under havet hos restaurant Under skal man vel lete lenge etter. De neste tre dagene blir det konserter derfra, mot betaling. Onsdag kveld med artistene Myrull, Mats Eilertsen, Ingvild Koksvik og Stian Carstensen.

