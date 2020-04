Hør Anita Skorgan live hos oss i kveld

Det er bare noen uker siden sist artisten Anita Skorgan rørte oss all med sin sterke hyllest-opptreden i Jahn Teigens begravelse i Tønsberg kirke. Der sang hun den avdøde eksmannen og entertainerens to velkjente låter «Min første kjærlighet» og «Mil etter mil».

Sjansen er stor for at disse låtene kan høres på nytt når Anita Skorgan i kveld holder konsert på Sentralen i Oslo. Den ser du hos Koroneruling og her hos Aftenposten fra klokken 21.

Anita Skorgan ble landskjent allerede som 14-åring, og hun har siden 1972 virket som musiker, artist og låtskriver. Hennes blanding av viser, pop, jazz og klassisk musikk har truffet bredt.

Skorgan har til nå gitt ut 20 album, vunnet Spellemannprisen og holdt over 1000 kirkekonserter. Hun har mottatt Kongens fortjenstmedalje og ble innlemmet i Hall of Fame på Rockheim i 2019.

Andre konserter i kveld:

Simon Skreddernes / Adresseavisen / Unni Skoglund

Maria Solheim hos Jakobstrøm kl. 20.

Låtskriver og artist Maria Solheim har gitt ut seks album med sine vare indiepop-låter. I kveld fyller hun Kulturkirken Jakob sammen med gitarist Christer Gracia Slaaen.

Hør konserten her.

Stian Carstensen på Koronerulling kl. 20.

Carstensen er multi-instrumentalist og spiller blant annet trekkspill, gitar, banjo, pedal steel, bulgarsk fløyte og sekkepipe. Han er kjent fra bandet Farmers Market, men også solo, spesielt innen folkemusikk.

Konserten ser du her.

Gåte hos Moskus kl. 20.

Folkrockbandet Gåte rakk kun én konsert på sin akustiske turne før landet gikk i lockdown. I kveld er de på scenen når Moskus Sessions fra Trondheim er tilbake etter påskeferie.

Se konserten her.