Tre av kunstnerne bak «Ways of Seeing» får millionstipend

Til sammen er det delt ut 861 stipender, og det kom inn 8.521 søknader, opplyser Kulturrådet fredag morgen.

– Med årets tildelinger ønsker utvalget å minne om at Statens kunstnerstipend bidrar til et mangfold av kunstneriske ytringer. Stipendordningene bidrar til kunst som ellers ikke ville blitt skapt og til å bygge et bredt spekter av kunstnerskap, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad.

Tre kunstnere

Ifølge NRK får Pia Maria Roll rundt 1,34 millioner kroner over en periode på fem år. Sara Baban får 536.000 kroner over to år, mens Hanan Benammar mottar rundt 805.000 kroner fordelt på tre år. De tre står bak «Ways of Seeing», som har ført til kraftig debatt etter oppsetningen på teateret Black Box i Oslo.

– Jeg var med på å godkjenne dette. Fagkomiteen har vurdert at disse kunstnerne har den faglige kvaliteten som trengs, og de får stipendiene etter en kunstfaglig vurdering, forklarer utvalgslederen.

NRK har ikke klart å få tak i kunstnerne for kommentarer.

Huset til Wara

Teaterdirektøren ved Black Box og de fire kunstnerne bak forestillingen ble siktet for å ha krenket privatlivets fred etter at samboeren til avtroppende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) anmeldte dem. I teaterforestillingen brukes det bilder av boligen til Wara og hans samboer Laila Anita Bertheussen.

Bertheussen er siktet for å ha stått bak brannen i familiens bil 10. mars. Hun er også mistenkt for å stå bak de andre tilfellene av blant annet tilgrising av familiens hus. Forsvareren hennes, advokat John Christian Elden, har opplyst at hun krever å bli avhørt for å renvaske seg.

Saken mot teaterdirektøren og kunstnerne er henlagt.