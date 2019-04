Aftenposten i samarbeid med Medier24. Les mer om samarbeidet her.

Bråket rundt Per Sandberg og Bahareh Letnes har lagt seg og paret er klare for nye eventyr.

– Vi sa umiddelbart ja til å delta i Charterfeber. Vi kunne ikke si nei til et tilbud om å vise oss fra en ekte side, uten filter, uten spekulasjoner, med åpen overvåking. Bahareh og jeg bruker 2019 som et mulighetsår. Vi elsker å reise, oppleve og sprenge grenser. Vi har virkelig fått kjenne på fordommer og her utfordrer vi igjen. Vi hadde en fantastisk uke sammen, sier Per Sandberg i en melding.

Sandberg og Letnes’ reise gikk til Gran Canaria og turistbyen Puerto Rico.

I en pressemelding skriver TV 3 at de ankom øya på selveste Valentines Day, «så alt lå til rette for en romantisk middag samme kveld».

Kamerateamet fulgte «turtelduene» i en uke som var spekket av morsomme opplevelser, alt fra besøk på badeland til yoga, shopping, vannscooterkjøring og strandbesøk.

Medier24 har kontaktet kommunikasjonsdirektør Line Vee Hanum i Nordic Entertainment Group for å undersøke om det kan være aprilsnarr, men hun avviser og sier at det er reelt.

Charterfeber har sesongpremiere til høsten på TV3, Viafree og Viaplay.

