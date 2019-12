Roxette-vokalist Marie Fredriksson er død

Musikkanmelder Jon Vidar Bergan husker godt hvor redusert popstjernen Marie Fredriksson så ut under Elvefestivalen i Drammen 2015.

Han var der for å anmelde opptredenen hennes i den legendariske svenske popduoen Roxette. Men Fredrikssons vokalprestasjoner sviktet. Marie Fredriksson hadde senskader fra en tidligere hjernekreftbehandling og fremførte vokalen sittende på scenen.

En annen vokalist sto for det meste av sangen, og under den fjerde låten, «Spending My Time», sluttet Fredriksson plutselig å synge og trengte drahjelp fra publikum.

Foto: Knut Falch / NTB scanpix

Mandag morgen gikk Marie Fredriksson bort som følge av sykdom, 61 år gammel. Det meldte managementet hennes tirsdag. Fredriksson og makkeren Per Gessle i Roxette sto for globale hits som «The Look», «It Must Have Been Love», «Listen to Your Heart» og «Joyride».

Fakta: Roxette Svensk popduo bestående av Per Gessle og nå avdøde Marie Fredriksson

Startet i 1986 og sto for hits gjennom 90-tallet, i tillegg til at begge har kommet med soloutgivelser

Har solgt over 75 millioner plater og nådd førsteplass på Billboards Hot 100-liste fire ganger.

– Nest størst etter ABBA

Bergan, i dag journalist hos Musikknyheter.no og redaktør for Norsk pop og rockleksikon, måtte den gang trille en firer på terningen i Drammens Tidende. Fredrikssons sviktende stemmekraft trakk ned.

Helseutfordringene hennes har preget Roxette i de senere år som popikon. Men anmelderen er ikke i tvil om Marie Fredrikssons betydning da hun var på høyden.

– Ingen kan erstatte Marie Fredrikssons stemme, den spilte hovedrollen i Roxette. Det var noe eget med den, den hadde en spesiell autoritet og varme, sier anmelderen.

Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Han gir Roxette det gode skussmålet «nest størst» i Sverige etter ABBA. ABBA ga seg i 1982, fire år før Roxette entret den svenske scenen.

– Ingen kunne fylle vakuumet etter ABBA. Så kom Roxette og slo voldsomt gjennom.

Skjønte popformelen

Per Gessle, makkeren i Roxette, sier i en uttalelse at Marie Fredriksson var en unik musiker på et nivå man neppe vil oppleve igjen.

– Du malte mine svart-hvite sanger med de vakreste farger, sier han ifølge svenske Aftonbladet.

Anmelder Bergan mener Roxette skjønte formelen for hvordan man snekrer sammen en hitlåt.

Foto: Erik Mårtensson / NTB scanpix

Samtidig er Roxettes låter også av enkelte stemmer blitt kalt klisjéaktige og erkekommersielle.

– Flere av Roxette-låtene ligner på hverandre. Det var kanskje derfor de mistet populariteten sin, det ble for mye likt, tror Bergan.

Fredriksson måtte gi seg som artist i 2016 på grunn av helseutfordringene, året etter den skrantende opptredenen i Drammen. Gessle har fortsatt med opptredenene og nye vokalister. Marie Fredriksson etterlater seg ektemannen Mikael Bolyos og to barn.