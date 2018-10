Petter Mejlænders 800-siders biografi om den avdøde kunstneren Terje Brofos (1940–2018), best kjent som Hariton Pushwagner, kommer ut nå.

Pushwagner, som døde i april i år, hadde et mørkt sinn, levde med fluktfantasier og mindreverdighetskomplekser. Han sa selv at han hadde en bipolar lidelse og ADHD, og han ruset seg fra han var 23 år. I perioder hadde han ikke noe sted å bo. Men han var gift to ganger og fikk to døtre.