Kanskje må man se på Torshovgruppas siste forestilling, UFO-bygda, som et uidentifisert objekt. Vi vet ikke hva det er. Vi vet ikke hva de vil. Men vi har noen teorier. Forestillingen allerede starter i Torshovteatrets foajé. En TV av det gamle og knitrende slaget, viser Dagsrevyen-reportasjen fra Hessdalen 1981. Ruth Mary Moe har sett et kraftig lys på himmelen. Og hun er verken den første eller den siste. En forsker melder seg på, og får med seg både forsvaret, NTNU og Universitetet i Bergen. I motsetning til andre paranormale aktiviteter, fanges også lysene fra Hessdalen opp på film. Det er noe der i sfæren, det er sikkert, men ingen vet hva det er. Det er selvsagt en ypperlig idé til en forestilling.

Bortføres av Torshovgruppa

Overraskende nok, selv for blaserte teatergjengere, faller en trapp ned fra taket. Vi blir geleidet opp den trange trappa, og ledes inn til Torshovteatrets scene. Her møtes vi av skuespillere kledt for friluft, mosete scenegulv og benker dekket av saueskinnsfeller. Over oss er et 360 graders lerret, der bildene fra Hessdalen strømmes i realtid. Skuespillerne etablerer at vi sitter der sammen, og venter på at noe skal skje. De forteller små anekdoter fra sitt liv, om barndomstroen, de første brillene eller jaktturer med familien. Her er eksperimentet godt i gang.

En del av et eksperiment

Jeg tror Torshovgruppa og regissør Øystein Stene vil to ting med UFO-bygda. 1. De vil utforske UFO-myten med teatrets virkemidler. 2. De vil undersøke hva det vil si å være et publikum. Vi som sitter på saueskinnsfellene blir til stadighet invitert inn i forestillingen.

Skuespillerne henvender seg direkte til publikummet fra Hessdalen, selv om de bare er tilstede i anledning premieren. Mye av pludringen rundt leirbålet virker improvisert. En liten monolog eller et lite kortspillnummer, henger ikke nødvendigvis sammen med det neste og fanges ikke inn i en større sammenheng.

Det er ingen kritikk av forestillingen, for kanskje er dette hele poenget. Vi sitter rundt samme bål og venter på det samme lyset over himmelen. Et lys som får en stadig større symbolsk kraft utover i forestillingen.

Komplisert – men festlig

Høres det veldig komplisert ut? Ja, det synes jeg også. Jeg sliter med å henge med på både monologer, ideer og det overordnede teaterfaglige konseptet. Men øyeblikkene rundt leirbålet er meningsfulle i seg selv. De fire skuespillerne er spennende og festlige å se på, både som seg selv og ulike typer romvesen. Herman Bernhoft som romvesensjaman forsøker å helbrede en publikummer med sterk hoste. Ingjerd Egeberg spiller romvesenet som kontrollerer oss alle, mens Janne Heltberg blir plutselig en robotisert vitsemaskin. I siste scene er Håkon Ramstad selveste Homo Ludens i undertøyet. En scene som vil berøre dem som har klart å henge med på eksperimentet. Det visuelle konseptet, laget av Torbjørn Ljunggren, er både opplysende og fantasieggende. Her har vi stjernehimler, livestrømming, panoramabilder av Hessdalen og svært levende UFO-grafikk. Så takk, Torshovteatret, for eksperimentet. Det var gøy å være med. Håper dere fant det dere søkte.