Bokanmeldelse: Murakami skriver så mesterlig at det er til å sovne av

Minst ti år må det være siden sist jeg leste Haruki Murakami. På sett og vis er det betryggende at ikke alt har endret seg i løpet av disse årene. Drapet på kommandanten fortelles av samme type sexfiksert einstøing og kretser om de samme motivene og fetisjene. Prosaen er fortsatt terapeutisk – eller i det minste trøstende – i sin varm-sjokolade-aktige motstandsløshet.

Den japanske originalen ble utgitt i 2017, og romanen kommer nå til norsk på Pax Forlag. I alle fall gjør første halvdel det. På norsk er den nemlig fordelt ut over to bind hvorav andre ventes i august. En kremmerbeslutning jeg unner et par hardt arbeidende oversettere (Ika Kaminka og Yngve Johan Larsen), om ikke forlaget.