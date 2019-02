Morf Vandewalt. Smak litt på navnet. Hva slags person ser du for deg? Morf er kunstkritiker og spilles av Jake Gyllenhaal. Han er akkurat så hipp, kul, pompøs og snobbete som navnet tilsier.

Selv om jeg som filmanmelder i Aftenposten motvillig må innse at jeg er en del av smaksdommerne, må jeg innrømme at skildringen av kritikeren i Dan Gilroys nye film Velvet Buzzsaw fikk meg til å le høyt og godt. Jeg håper virkelig at jeg aldri blir så høy på pæra som Morf.