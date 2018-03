Sett denne forestillingen om døves skjebner i Hitler-tiden på planen i ungdomsskolen, undervisningsminister!

«Jeg var fullstendig uvitende om den lovpålagte steriliseringen av døve menn, kvinner og barn som fant sted i Tyskland allerede på 30-tallet – jeg var heller ikke klar over at nazistene allerede den gang satte i gang systematiske tiltak for utryddelse av døve og anså dette som en naturlig del av deres rasehygieniske, eugeniske program.»

Dette skriver manusforfatter og regissør Bentein Baardson i programmet til Teater Manus opprørende og opplysende forestilling Gråtende hender. Han kaller den ikke «en vanlig forestilling», fordi ingen forstiller seg, ingen dikter opp noe. «Vi ønsker bare å fortelle noe som virkelig har skjedd.»