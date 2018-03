Fest for fansen fra Kendrick Lamar

1 2 3 4 5 6 Kendrick Lamar

Damn, snakk om å sette skapet på plass.

Det er en musikalsk stjerne av gigantiske proporsjoner som entrer scenen i Telenor Arena fredag kveld. Fjorårets store suksessalbum DAMN. er én ting, det fikk nettopp fem fortjente priser under den amerikanske Grammy-utdelingen.

Viktigere var kanskje Kendrick Lamars fantastiske og politisk ladede åpningsshow under Grammy, og det at han er musikalsk kurator og artist på lydsporet til og inspirert av superheltfilmen Black Panther. Den er også blitt en politisk sak med sin bruk av svarte skuespillere i alle roller, og både film og musikk setter rekorder og topper lister i USA nå.

Kendrick Lamar (30) topper ikke Forbes´ nylig presenterte liste over hiphoperne som tjener mest i verden, det gjør Jay Z, men han er opplagt den mest nyskapende og interessante å følge.

Bombastisk hiphop

Så hvordan matche nivået i konsert? Anmeldelsene fra tidligere opptredener andre steder har vært ekstatiske, blant annet i UK, og det er lett å forstå etter fredagens oppvisning i Telenor Arena.

Et show mer enn en musikalsk finurlig og dynamisk konsert, ja, og langt hardere og mer bombastisk enn på plate. Men samtidig en miks av noe gatesmart alvor og mye fest, som trigget publikum 100 prosent.

«Å eie» salen fra «front to back» har fått et nytt toppnivå i Norge etter denne kvelden.

Der mange andre hiphopere surrer seg bort live, holder Kendrick Lamar forbilledlig kontroll. Han spiller sine låter for det meste fullt gjennom, alene på scenen, og holder balansen mellom komplisert rapping og rent publikumsfrieri. I tillegg til mye lyd på bånd har han også med seg et band, men det står på gulvet ved siden av scenen, gjemt bak et gjerde for det meste av publikum. Snakk om å gi begrepet studiomusiker et nytt nivå.

Lojalitet mellom ham og publikum

Kendrick Lamar er kledd i kledelig hvitt, kanskje tenkt som en slags gudsfigur, og raser ut av startblokkene med låttrioen «DNA», «ELEMENT» og «King Kunta». Takten settes umiddelbart for en aften med tungt hiphopkjør. Etter et mildere parti kommer første allsangrunde med «Swimming Pools (Drank)», som følges av «Backseat Freestyle» og «LOYLATY».

Det er i den, og musikalsk roligere låter som «LUST» og «PRIDE» at Lamars virkelige styrke kommer frem. Det ligger en oppbygd lojalitet mellom ham og publikum som gjør at man tror på hans historier og opplever dem som viktige, selv langt fra mannens oppvekst i den røffe og sentrale hiphop-byen Compton nær L.A.

Høy og for skarp lyd i «boksen» Telenor Arena gjør at ordene ofte er vanskelig å høre klart, dessverre. Irriterende for den som prøver å lytte etter, men uten negativ effekt på det festklare publikumet. De synger blant annet hele første del av nest siste låt «HUMBLE» a cappella, slik Kendrick vil ha det.

Alene på scenen

Etter 80 minutter er det hele over. Kort og kontant. I knappeste laget fra en stjerne på dette nivået, kan man nok si. Samtidig er det opplagt at en fordypning i mannens musikalske og tekstlige univers bør foregå via rekken av sterke studioalbum som han til nå har gitt ut.

Live er en annen skål, som Kendrick Lamar også takler på ypperlig vis. Bortsett fra en danser som så vidt kommer innom og litt pyro og noe video, så rydder scenen for alt annet enn seg selv.

Det er et slags statement, det også.