Lisboa (Aftenposten): Medieoppmerksomheten og dekningen av Eurovision Song Contest er enorm. Aviser, radio, TV, blogger, Facebook, instastories, you name it. Avhengig av hvem man spør, kan man få 26 forskjellige svar på hvem som vinner låtskriverkonkurransen lørdag.

Vel, i alle fall 25, for alle er enige om at Serbia garantert ikke går til topps.

Norge og Alexander Rybak, derimot, blir av mange nevnt som en klar vinnerkandidat. Og ikke bare av nordmenn. Etter sceneprøver og første semifinale tirsdag hoppet Norge for eksempel opp fra syvende til annenplass på oddsen.

I skrivende stund er Rybak nummer fem. Det finnes likevel ett enda sikrere tegn på at Norge er blant favorittene i Eurovision: At svenskene begynner å rakke ned på det norske bidraget.

ARMANDO FRANCA / TT NYHETSBYRÅN

Tilløp til hets i svensk avis

Overskriften i den svenske avisen Expressen torsdag var ikke til å ta feil av: «Han är tävlingens största tönt», skrev avisens slagerekspert Anders Nunstedt.

Strengt tatt er svensken i overkant frekk og slem, for ifølge ordboken betyr det skånske dialektordet «tönt» en person som er «sosialt mistilpasset, feig eller ofte utstøtt fra samfunnet».

Hvordan Nunstedt kan begrunne et slikt tilløp til hets av Alexander Rybak som person, vet ikke jeg. Sannsynligvis tenker han egentlig på selve låten og de tre minuttene på scenen, og spesielt effektåpningen der Rybak liksomspiller på de digitale instrumentene, og bare bommer i ordbruken for noe han synes er litt tullete.

Mest av alt er han nok redd for at Norge skal havne foran svenskenes Benjamin Ingrosso på resultatlistene lørdag og – herrejemeni – vinne hele sirkuset. Der har for øvrig Nunstedt rett i sin frykt, for det kan skje.

Får mye gratis som Eurovision-legende

Om Rybak vinner, blir han historisk. Tidenes første Eurovision Song Contest ble arrangert i Sveits i 1956, og siden har flere tidligere vinnere prøvd å gjenta suksessen på et senere tidspunkt. Blant disse svenske Loreen og tyske Lena, som vant i Norge i 2010.

Kun én artist har klart kunststykket: Selveste Mr. Eurovision, irske Johnny Logan, som vant både i 1980 og 1987.

Statistikken taler altså imot Alexander Rybak, ingen tvil om det. Selv med et lite funfact som, bank i bordet, vel må bety lykke: Han og Johnny Logan har nemlig bursdag på samme dag, nå søndag, 13. mai.

Eurovision er en konkurranse som drives av dedikerte fans som jakter etter og elsker de nye og ofte helt ukjente artistene. Slik Rybak var i Moskva i 2009. Det var derfor jeg allerede rundt den norske finalen kalte det et sjansespill å sende ham ned til Portugal for å prøve å vinne igjen.

Jeg innrømmer gjerne at det kan være at jeg tok feil, for oppmerksomheten rundt Rybak og hans posisjon som legende i Eurovision-sammenheng er faktisk større enn antatt. Mannen får mye gratis, selv om hans låt «That´s How You Write a Song» ikke er årets beste.

Uklar vinnerstatistikk gjennom 62 år

Om det holder helt inn, vet vi først lørdag kveld. Argeste konkurrent er neppe Sverige, uten at vi her skal bruke tid på å hetse tilbake. Men Bejamins «Dance You Off» er for innholdsmessig lett og musikalsk polert til å treffe nok av både fans og jurymedlemmer verden over.

Sjekker man oddsen, sier den nå Kypros, Israel, Frankrike og Litauen foran Norge. Sverige er rett bak. De første låtene av disse er to energiske og i mine ører til tider hysteriske låter som treffer sine fans, ja, men som nok vil slite litt mer når juryene også skal si sitt. Telefonstemmer og jurystemmer teller 50/50 i denne konkurransen.

Ser vi i stedet til statistikken over hvilken type låter som har vunnet de siste årene, blir man heller ikke særlig klokere. Etter to år med balladevinnere skulle man kanskje tro at en mer energisk låt vinner i år, som den norske, men så finnes det altså ikke noe slikt klart system bakover i tid.

RAFAEL MARCHANTE

Ingen er bedre enn Frankrike

Dermed ender man til slutt opp med å måtte tro på personlige favoritter, og der er det ingen som matcher Frankrike i år. En flott og melodisk poplåt med perkussiv finesse, og en tekst om noe så alvorlig og viktig som verdens båtflyktninger og et håp om en tryggere og bedre verden.

I et Eurovision-selskap som ofte handler mer om show enn låtene – ja, i år tenker jeg på Kypros og Israel spesielt – hadde det vært nydelig om den beste musikken vant. Igjen.