Kan norsk politi gjøre ransaking av data som ligger på en server i utlandet? Dette spørsmålet må Høyesterett ta stilling til tirsdag.

– I denne saken har politiet via en PC og en linje fra Norge lastet ned materiale som lå lagret på en server i utlandet. Det er slik norsk politi gjør det i dag i mange saker. Hvis Høyesterett skulle komme til at dette ikke er lov, vil det få stor betydning for praksis, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til NTB.