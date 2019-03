Da årets to første skolerevyer hadde premiere 3. januar, markerte de en liten milepæl:

For første gang var alle som sto på scenen født på 2000-tallet. De eldste av dem var ett år gamle da to fly traff tvillingtårnene i New York og splittet verden. De er født inn i oljerikdom, og alle ble født lenge etter at foreldrene logget på internett for første gang.