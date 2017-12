Jon Refsdal Moe: Kunne blitt en bok for spesielt interesserte

Jon Refsdal Moe

Jon Refsdal Moes debut Rant 1 er en slags «virkelighetsroman» om Jon Refsdal Moe selv. Fortelleren er en ganske veltilpasset mann uten altfor store problemer. Det største problem er vel egentlig at han aldri har fått gitt ut en bok – og Rant 1 er først og fremst et forsøk på å gjøre noe med det.

Han begynner flittig ved å beskrive skriverommet i detalj, før han beveger seg ut av vinduet og videre inn i den norske samtiden. Stadig kommer han tilbake til det konkrete skriverommet. Stadig beveger han seg essayistisk ut av det.

En behagelig kulturell middelklassefyr

Rant 1 er ikke egentlig en rant eller tirade – selv om det er en god tittel! Til det virker Moe for lett til sinns. Å, det er vanskelig for ham å sette seg ned for å skrive. Og han har sterke meninger om norske manérer. Han skriver side opp og ned om popkultur og litteratur. Men helhetlig sett virker altså ikke denne boken som en rant. Den er for lite tordnende, for sjarmerende. Mest av alt gir han inntrykk av å være en behagelig kulturell middelklassefyr som man vil ta en øl med.

Nå høres dette kanskje ut som en passiv-aggressiv kritikk, noe utspekulert noe, men det er det overhodet ikke ment som.

Det er ikke Moes feil at jeg leste i Thure Erik Lunds nye roman Identitet samme dag som jeg leste ut Rant 1. Lund skriver der om norske forfattere og journalister at de «med dette P2-språket sitt sniker seg så velment inn på verden, men allikavel tar de godt for seg å det skal væra».

Like etter leste jeg i Rant 1 at Moes store drøm er å få sin egen episode av Sommer i P2. Faktisk foreslår samboeren Kathrine at boken skal hete nettopp Sommer i P2. De ler sammen av forslaget, men det er også sårt for ham: «Dette er større. Dette er større enn alt.» Altså boken. For selv om Moe liker lettbeint koseradio og søt indiepoprock, tenderer kunstsmaken mot det overskridende. Skulle bare mangle, med tanke på at forfatteren er tidligere sjef for Black Box Teater.

«Det er vel det kunst er, skriver han, «ja selvfølgelig er det kunst det er, eller ikke bare kunst, det er det som er poenget med alt som er viktig, å blokkere, å kortslutte, å få deg til å bli stående, å få deg til å tenke.» Han drømmer om å «sprenge hele dritten innenfra, ikke med bomber, men med teori».

Kunne blitt en bok for spesielt interesserte

Rant 1 utspiller seg i dette spennet mellom det stuerene P2-språket og den mannsufordragelige lengselen etter overskridelse. Mellom kåseriet og den eksistensielle romanen. Mellom den hjemmekjære gladgutten og den eksperimentelle teatersjefen. Dette kunne blitt en bok for spesielt interesserte. En bok for unge litterater. For Oslo-hipstere. For folk i kretsen rundt det hippe forlaget Fanfare.

Den er mer enn det. Det mest frustrerende med boken er faktisk inntrykket jeg får av at han kunne skrevet en mye bedre bok om han hadde våget og om han hadde tatt seg bedre tid.

Boken er full av lysende partier, som for eksempel de essayistiske betraktningene rundt ordet «litteratur» versus den totaliserende bøyningsformen «litteraturen»: «Jeg hater litteraturen. Litteraturen finnes ikke.» Her er det som om han rydder rom for seg selv og det selverklært smålåtne. Han har også et godt blikk for andre mennesker, om enn forsinket, som da han overser en prostituert og får så dårlig samvittighet etterpå.

Jeg skulle ønske han hadde kuttet ned på ydmykheten og økt ambisjonsnivået noen hakk. Han er god nok til det. Samtidig er det noe overskridende ved boken sånn den foreligger også. Han viser noe av alvoret i lettheten, dybden i overflaten, det ganske provoserende ved å virke såpass veltilpasset og – tør jeg si det? – lykkelig, som Moe gjør. (Vi er ikke i familie, forresten.)

Denne boken er et løfte om noe mer. Jeg ser frem til Rant 2 eller Roman 1.