Netflix investerer stadig mer for å hevde seg i den harde konkurransen om strømmekundene. Det ga en knallstart på 2018, med et kvartalsresultat som slår alle forventninger.

Rekordvekst i omsetningen

Til tross for at månedsprisene økte for flere av brukerne, har hele 7,4 millioner nye brukere skaffet seg Netflix-abonnement fra januar til mars i år.

Tilsammen er det nå 125 millioner Netflix-kunder på verdensbasis. Ifølge kvartalsrapporten regner de med å fortsette å øke med nye seks millioner før sommeren.

I tillegg til at Netflix fikk flere nye kunder enn forventet, har selskapet aldri vokst raskere økonomisk. De første tre månedene i år omsatte selskapet for 3,7 milliarder dollar. Det er 43 prosent mer enn i samme periode i fjor.

Netflix tjente 290 millioner dollar det første kvartalet, men låner stadig mer penger for å finansere flere egenproduksjoner.

Satser på nye språk

I krigen om kundene satser de mange strømmeselskapene på mer egenprodusert innhold. Det tilspisset seg da Disney meldte at de vil trekke sine filmer fra amerikansk Netflix for å starte sin egen strømmetjeneste i 2019.

Ifølge CNN kommer 700 nye programmer på Netflix i år, og det er ikke billig. Selskapet vil i 2018 bruke 8 milliarder dollar, eller 62 milliarder kroner, på å lage egne filmer og serier. I tillegg øker de budsjettet for å kjøpe strømmeinnhold fra andre fra 15,3 milliarder dollar i fjor til hele 17,9 milliarder i år.

Siden mye av abonnementsveksten kommer i andre land enn USA, lager Netflix nå serier i land som Danmark, Tyskland og Spania. Tidligere i år ble det klart at Netflix også skal lage sin første TV-serie på arabisk.

Den totale mengden egenprodusert innhold på Netflix har økt med 85 prosent det siste året, skriver Reuters.

– Vi har store planer for innholdsvekst, og dere kan forvente at det fortsetter, sa Netflix-sjef Reed Hastings i forbindelse med at resultatene ble presentert.

– Først og fremst et medieselskap

I fjor brukte Netflix 6 millioner dollar på å lage egne filmer og TV-serier. I tillegg brukte de mer penger på markedsføring enn på teknologi. Det viser at Netflix først og fremst er et medieselskap, ifølge grunnlegger og administrerende direktør Reed Hastings.

– Objektivt sett er vi mye mer et medieselskap enn bare teknologi. Vi vil selvfølgelig være gode på begge deler. Men, igjen, vi er virkelig ganske annerledes enn rene teknologiselskaper, sier Hastings ifølge CNBC.

Mye har skjedd siden selskapet startet med å sende DVD-er i posten til seerne for nesten nøyaktig 21 år siden.

Men bortsett fra å produsere dokumentarserier, kommer de ikke til å gå inn i nyhetsbransjen ifølge Hatings.

Cannes-boikott

Netflix fikk sin første Oscar-statuett i mars, for dokumentaren Icarus.

Men på filmfestivalen i Cannes blir det ingen Netflix-produksjoner å se i år. Grunnen er at festivalen har innført nye regler om at filmer som deltar i konkurransen, må ha vært vist på kino. Deretter kan de etter fransk lov ikke vises på strømmetjenester i Frankrike på tre år, noe Netflix ikke vil godta.

Dermed blir heller ikke Paul Greengrass’ Utøya-film med Anders Danielsen Lie i hovedrollen vist på festivalen, skriver Adresseavisen.

– Vi vil fortsette å feire våre filmer og filmskapere på andre festivaler verden rundt, men dessverre må vi stå over Cannes, skriver selskapet i en melding til aksjonærene.

