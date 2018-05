Atelieret på Ensjø, øst i Oslo, er et av ankerfestene til billedkunstneren Thorbjørn Sørensen. Her har han holdt hus de siste tre årene, siden det forrige atelieret ble revet. Nå har Sørensen og de andre kunstnerne i Ensjøveien fått beskjed om at OBOS har kjøpt bygget, og at det muligens skal bli barnehage her. Da er det ut på leting etter nytt atelier.

– Det er fint at det kommer nye flotte museer her i byen, men hvem tenker på hvor kunstnerne skal jobbe? undres Sørensen lavmælt.

Kolstad, Tom

Besøk av Herman

Utstillingen hans, som åpner i Galleri K, har tittelen Besøk av Herman. Vennen Herman er modell for flere av portrettene. Oljekrisen som rammet Norge for noen år siden, førte til at oljeingeniøren Herman skiftet bransje.

– Da han var mellom to jobber, satt han modell for meg, forteller Sørensen.

– Han var en venn som i løpet av tiden han satt modell, ble en enda nærere venn. Vi ble mye bedre kjent underveis. Praten gikk om sykler, middagsretter, barndom, oppdragelse og familiesituasjoner.

Sørensen er opptatt av at modellen ikke har en passiv rolle. Det å male og sitte modell handler om å være i en situasjon. Se, bli sett og se tilbake. Modellen blir gransket og gradvis forvandlet til et maleri.

Betydningen av vennskap

Det er blitt en utstilling om betydningen av vennskap.

– Det ville vært noen helt annet å male noen jeg ikke kjente.

– Hva er viktig i et vennskap?

– Det må først og fremst være at man stoler på hverandre, og at man vet at man ikke kommer til å lage noe trøbbel for hverandre. Noen vennskap går lagt tilbake, men jeg kan også ha det sånn at jeg møter noen som jeg umiddelbart liker veldig godt, og at jeg blir sikker på at du blir en venn, uten at vi har tilbrakt mye tid sammen. Man stoler på dette mennesket. Det er veldig interessant med det umiddelbare inntrykket.

Ro og harmoni

Sørensen viser seks bilder av Herman og enkeltbilder av Axel, Randi og Are.

– Jeg har også fotografert dem. Det blir et hjelpemiddel. Og jeg sier alltid til modellene at jeg ikke kan gjøre dem penere enn de er, sier han muntert.

Gresstuster og fugler

Sørensen er mest kjent for sine detaljrike naturbilder og fuglemotiver.

– Mange spør meg hvorfor jeg skifter motivkrets så ofte. Men jeg kan plutselig bli trett av det jeg gjør hvis jeg gjør veldig mye av det samme.

Det er lett å få assosiasjoner til maleren Leonard Rickhard når man ser bildene hans.

– Rickhard er en venn og en jeg gjerne vil være i slekt med. Jeg beundrer ham selv om han gjør ting som er veldig forskjellige fra mine ting.

Atelierkunstner

I atelieret på Ensjø har han noen malerier igjen, andre er levert til innramning.

– Jeg savner at jeg har bildene her, samtidig er det sånn at når det nærmer seg en utstilling, blir jeg blankere og blankere i hodet. Jeg blir stresset, og jeg når et slags punkt hvor jeg ikke har mer å si, sier Sørensen.

Han omtaler seg selv som en atelierkunstner og ser på atelieret som et akutt viktig rom, det er et forankringsrom i livet.

– Alt jeg gjør som kunstner, gjør jeg her inne. Her lukker jeg meg inne, det er min måte å jobbe på. Dette er mitt blikk på verden utenfor, sier billedkunstner Thorbjørn Sørensen.

