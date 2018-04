Sarah Natasha Melbye blir forlagssjef i Stordalen-forlag

– Sarah er både en god venn og en god kollega så det er trist at hun slutter, men når det først skulle skje er timingen ikke upassende, sier Arve Juritzen i en pressemelding.

De tre selskapene Juritzen forlag, Juritzen Jr. og selvpubliseringsforlaget Kolofon er i en omorganiseringsprosess, ifølge pressemeldingen fra forlaget.

Juritzen tar derfor selv over rollen til Melbye og kommer ikke til å ansette en ny daglig leder.

– Jeg gjør det rett og slett fordi jeg fikk et tilbud som var veldig spennende og jeg gleder meg til å ta fatt på nye oppgaver i to spennende forlag, sier Melbye til Aftenposten.

– Kritikken kommer til å bli gjort til skamme

– Jeg har hatt tre kjempefine år i Juritzen forlag og har en gjeng som jeg er veldig glad i, så det er klart at det er litt vemodig. Men dette er ikke et «farvel», men et «på gjensyn». Vi er i samme bransje og kommer til å møte på hverandre, sier Melbye.

– Hva tenker du om situasjonen som har vært i forlagsbransjen den siste tiden og kritikken som har kommet mot Pilar, Capitana og Gloria?

– Det tar jeg med stor ro. Det er ikke unaturlig at folk reagerer. Jeg har vært i samme situasjon selv, og det er aldri noe ålreit, men sånn er det. Det må vi forholde oss til.

– Vi har veldig mye som skal skje fremover, og da kommer en del av kritikken til å bli gjort til skamme, sier Melbye.

Bråk i forlagsbransjen

Det har vært bråk i norsk forlagsbransje etter at Petter Stordalen og Jonas Forsang lanserte de tre forlagene Capitana, Pilar og Gloria i februar.

Stordalen og co. er blitt beskyldt for «bestselgerfisking».

Tre store krimforfattere, Jørn Lier Horst, Tom Egeland og Tom Kristensen, hoppet fra Gyldendal og Aschehoug for å bli med i nysatsingen.

– Vårt hovedpoeng er at det tar tid å drive frem gode forfatterskap, det krever stor innsats å skape bestselgere. Det er rart at forlag med både kapital og gründerånd ikke velger å utvikle seirene sine selv fra begynnelsen av. Det er hverken sjarmerende eller imponerende, sa forlagsdirektør i Aschehoug, Kari J. Spjeldnæs til Aftenposten i begynnelsen av mars.

Hun mistet to av sine største forfattere, Tom Egeland og Tom Kristensen.

– Uten forfattere som selger ville vi ha vært hjelpeløse mot de store forlagenes enorme maskineri, svarte Jonas Forsang.