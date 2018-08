Skuffende anonym Lykke Li

Lykke Li. Selve epitomen av skandinavisk noir, med et alvor vanligvis forbeholdt de med lenger livserfaring. Tristesse-popen som dominerte indiescenen på 00-tallet fikk en ny ledestjerne da den unge svenske artisten slapp Youth Novels i 2008, denne skjøre vokalen â tykk av svensk aksent. Hun fortsatte å lage melankolsk popmusikk, alltid med disse mørke understrømmene, både med Wounded Rhymes og senere med I Never Learn. Et tiår etter debutalbumet ble lyden en annen. Årets So Sad, So Sexy følger ikke det akustiske sporet fra forrige album, men dykker heller inn i R&B-sfæren. En svakere utgivelse er det, på mange måter. På Øyafestivalen spiller hun sin største konsert i Norge noensinne.

Foran parkens største scene har et stort publikum trosset den sterke vinden, og jubler henne frem på scenen. Det glimrer i rødt lys bak et forheng med bilde av artistens triste øyne. Lykke Li er sitt sedvanlige seriøse selv, stramt antrukket i en svart glinsende drakt, blond wetlook, alvoret liksom understreker den kommende timen med tematikk som kretser rundt smerte forløst av følelser, selvpining og endt kjærlighet og påfølgende trist sex. Omtrent.