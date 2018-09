Byste av mulla Krekar laget av brunost vekker oppsikt på Høstutstillingen

– Jeg forsøker på en streng, men rettferdig måte å filleriste det norske samfunnet. Bysten er en beskrivelse av norske tilstander, sier kunstner Ole John Aandal (58).

Lørdag åpnet Høstutstillingen på Kunstnernes Hus i Oslo, og i løpet av helgen var 2400 besøkende innom. Blant de 110 verkene som er plukket ut til årets utstilling, er det spesielt én skulptur som har fått mye oppmerksomhet i sosiale medier: en byste av mulla Krekar, laget i ekte brunost.

Dagbladets kunstanmelder Arve Rød beskriver bysten som en av «de umiddelbare favorittene» på Høstutstillingen.

Den 18 cm store skulpturen har fått navnet Korleis Likar De Meg No? Mulla G-35, og er en referanser til det kjente kunstverket av David Hammons How Ya Like Me Now fra 1988. Hammons portrett viser den svarte borgerrettighetsaktivisten Jesse Jackson som hvit.

Kritikk av norske tilstander

Aandal er mest kjent som fotokunstner. I arbeidet med verket har Aandal tatt i bruk «noe typisk norsk», nemlig brunosten og utformet det han beskriver som «Norges mest upopulære mann». Ifølge Aandal er skulpturen en kritikk av norske tilstander og et samfunn i forfall.

– Det norske identiteten jeg har vokst opp med, er tuftet på nasjonsbygging, måtehold, arbeidsomhet og enkelhet. Den nordmannen er døende. Nordmannen i dag er overvektig, feit og lat. Og livredd, kanskje, hva vet jeg, sier han.

Aandal opplever å ikke kjenne seg igjen blant «de store firehjulstrekkerne som kjører rundt i gatene». Han etterlyser et lim som holder samfunnet sammen.

– Nå som Gerhardsen og Gud er død, er det bare evig russebuss på Tryvann, mer gress på hyttetaket på Hafjell og så store båter i Kragerø at du ikke lenger ser havet, sier Aandal.

– Plutselig bare sto han der

Aandal forteller at bysten av mulla Krekar ble «født» på Peer Gynt-hytta i Rondane. Kunstneren vil imidlertid røpe lite om arbeidet med bysten.

– Jeg bodde et år på fjellet og utforsket «det norske». Jeg hadde med meg mye brunost, og plutselig bare sto han der. Han er et bilde på norske tilstander, sier Aandal og sikter til bysten i brunost.

Najmuddin Faraj Ahmadm, bedre kjent som mulla Krekar, er en tidligere geriljaleder fra det kurdiske Nord-Irak.

Krekar kom som kvoteflyktning til Norge, men ble vedtatt utvist av hensyn til rikets sikkerhet i 2003. Krekar er tidligere dømt for trusler mot blant annet statsminister Erna Solberg. Han er fortsatt bosatt i Norge.

Aandal avviser at verket er laget for å provosere. Han har aldri møtt Krekar og er ikke opptatt av hva Krekar sier eller av sakene han er dømt for, men av mediebildet som skapes av ham.

– Han er større enn Beatles og Jesus i den norske bevisstheten. Han minner meg om en fjellbjørk i storm. Han står alene, men biter seg fast og nekter å reise. Han har mange av de opprinnelige norske egenskaper og burde få norsk pass og en stor skulptur, sier Aandal.

Planlegger 2,5 meter stor brunostmulla

Aandal forteller at bysten på Kunstnernes Hus kun er en liten del av et større kunstprosjekt. Prosjektet vil blant annet omfatte en bok med foreløpig arbeidstittel OleSoga om Mulla den Hardbalne.

Han ønsker også å lage det han beskriver som «et nasjonalt minnesmerke» – en 2,5 meter stor brunostskulptur av mullaen på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Kyrksæterøra var stedet der det ble bestemt at Krekar skulle tvangsbosettes.

– Det kommer til å bli verdens norskeste mulla, sier Aandal.