Skeive minoritetsgutter betaler en høy pris for å være seg selv

«Er du homofil, så er du ikke sønnen min lenger.»

Det var beskjeden «Usman» (21) fikk da moren hans fant ut at han hadde hatt en guttekjæreste. Så la moren på.

Etter den vanskelige telefonsamtalen tok venner avstand fra ham. Invitasjoner til familiemiddager uteble. Han skrev om situasjonen i et innlegg til Si ;D.

«Jeg spurte meg selv: Hvem har jeg sviktet? Jeg har jo alltid vært meg selv», skrev han.

«Usman» ønsker ikke å stille med fullt navn i frykt for at familien skal få tilsendt flere hatmeldinger og trusler. Det har vært mange av dem.

– Jeg hadde ikke følt meg like trygg ute på gaten en sen kveld, sier han.

– Frykter sanksjoner og avvisning

Thee Yezen Al-Obaide, assisterende generalsekretær i Salam, tror det kan være flere årsaker til at skeive med minoritetsbakgrunn ikke ønsker å være åpne om sin legning.

Javier Auris

– Mange av oss frykter sanksjoner og avvisning om vår legning blir kjent. Man risikerer endel, dessverre.

Salam er en frivillig organisasjon som har som mål å fremme et inkluderende og trygt miljø for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner og andre ikke-kjønnsnormative med muslimsk bakgrunn i Norge.

Al-Obaide forteller at Salam ofte mottar henvendelser fra skeive med muslimsk bakgrunn som er født og oppvokst i Norge. De spør hva Koranen sier om å være skeiv, og hvordan de kan kombinere legning og tro.

– Jeg synes det er trist når skeive sier at de føler de må velge mellom det å være skeiv eller muslim. Mange velger dessverre troen og kulturen vekk for å kunne leve ut sin legning, sier han og legger til:

– Det er nettopp det Salam jobber med. Vi kan godt være skeive og muslimer. Det ene utelukker ikke det andre.

Kom aldri «ut av skapet»

Ifølge den ferske rapporten «Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge» kommer det frem at mange skeive med innvandrerbakgrunn, ikke ønsker at informasjon om deres seksuelle orientering eller kjønnsidentitet skal komme ut. Særlig ikke til familien.

Om han hadde fått velge, ville homofile «Amir» (20) heller vært heterofil. I likhet med Usman er han ikke komfortabel med å stå frem med fullt navn.

– Jeg skulle ønske jeg var streit, for da kunne jeg vært mer glad i meg selv. Jeg er ikke misfornøyd med meg selv, men det er en ekstra byrde å bære, sier han.

Det har snart gått tre år siden han sto frem og fortalte sine aller nærmeste at han var homofil. Før dette hadde han grublet lenge. Hvordan ville vennene reagere? Hva ville moren tenke? Han fryktet det verste.

En dag på skolen bestemte han seg for å ta skrittet ut og fortelle det til vennene sine.

De fleste støttet ham. Men likevel dukket følelsen av å være annerledes opp.

– De begynte å sette meg i båser. De tenkte jeg var en sånn som hørte på Beyoncé, sier han.

Slike fordommer preger fortsatt hverdagen hans.

– Jeg har lagt merke til at det blir mer av sånt. Jeg er en helt vanlig person. Den eneste forskjellen er at jeg liker gutter mer enn jeg liker jenter, sier han.

Amir forteller at han lenge slet med å akseptere legningen sin. Etter hvert er den blitt en del av ham. Likevel er det ikke så mange i familien hans som vet at han er homofil.

– Det er ikke akseptert i hjemlandet mitt, sier han.

Fakta: Rapport: Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn Laget av Nordlandsforskning

Den første studien som undersøker levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge med både kvantitative og kvalitative data.

41 deltagere i alderen 16 til 61 år svarte på intervjuundersøkelsen.

Deltagerne oppgir at de opplever diskriminering og avmakt på grunn av innvandrerbakgrunn, som etnisitet, hudfarge, religion, landbakgrunn og oppholdsstatus.

De risikerer også å bli rammet av marginalisering og diskriminering fordi de bryter med normer for kjønn og seksuell orientering.

Undersøkelsen er basert på selvrekruttering og er dermed ikke statistisk representativ. Kilde: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Større terskel blant gutter

Usman fortalte aldri familien at han likte gutter. Han fortrengte sine følelser og bygde opp en mur for å skjule det at han var homofil. Han gjorde alt han kunne for ikke å bli «fersket».

Moren hans fant det ut da hun så bilder fra hytteturer og ferier.

I ettertid har forholdet mellom Usman og moren blitt bedre, men andre familiemedlemmer sliter med å akseptere legningen hans.

Usman mener det er en større terskel for gutter å vise at man sliter, enn for jentene.

– Ofte er det jenter som drar til helsesøster på barneskolen eller ungdomsskolen.