I forrige uke meldte filmbarometeret Rotten Tomatoes at de endrer systemet sitt. Du får ikke stemme eller kommentere før en film har hatt premiere. Årsak? Nettroll hadde begynt å systematisk slakte den nye Marvel-filmen. «Denne filmen kommer til å bli en flopp,» skrev en. «Grusom film, hater den,» skrev en annen.

Problemet var at ingen hadde sett den. Hovedrollen innehas av Brie Larson, som mange tydeligvis har bestemt seg for ikke å like. Gal Gadot fikk samme behandling da hun spilte Wonder Woman, og hun ler hele veien til banken.