Fox News: «Norges regjering finansierer forskning for å finne ut om hvit maling er rasistisk.»

«Det tåpeligste jeg har sett», mente Sløseriombudsmannen. Nå omtaler også amerikanske medier forskningen på stoffet titanhvitt.

Dette er reklameplakater som er funnet om titanhvitt i Østfoldmuseenes arkiver.

22.01.2023 23:32

Forskningsprosjektet «How Norway Made the World Whiter» er finansiert av Norges forskningsråd. Nå vekker det også interesse i amerikanske medier. Fox News og tabloidavisen New York Post skriver: «Er hvit maling rasistisk? Forskningen på titanhvit maling gjøres fra et «historisk, estetisk og kritisk» perspektiv.» Ifølge Fox News skal studien også undersøke «hvordan nasjonen bidro til «white supremacy» og hjalp til med å gjøre verden hvitere.»

Både Fox News og New York Post er konservative nettsteder eid av mediemogulen Rupert Murdoch.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn