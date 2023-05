Tina Turner – «dronning av rock'n'roll» er død

Den ustoppelige sangstjernen og konsertgiganten Tina Turner er død, 83 år gammel.

I juni 1987 opptrådte Tina Turner på Valle Hovin i Oslo. Hun var en av verdens største konsertartister i flere tiår. Foto: Morten Hvaal / NTB

24.05.2023 21:36 Oppdatert 24.05.2023 21:49

Hun ble først kjent med ektemannen Ike Turner. Ike og Tina Turner sto for en lang rekke hits og opptredener på 1960- og 70-tallet.

Men det var da Tina Turner brøt ut av et fysisk og psykisk voldelig ekteskap at hun kom til sin rett. Listetopplåten «What's Love Got To Do With It» i 1984 ble hennes største triumf.