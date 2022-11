Kultur Fredagslisten Melker suksessen

Fredagslisten: To av landets mest populære slipper nytt. Beathoven byr på smakløs peiskos, Marstein fanger lyden av den sene Oslo-natten.

18 minutter siden

Suksess i full speed. Undergrunn-albumet, så Øya, soloplaten «Medici Marstein» og singlen «Frida Kahlo». Er Marstein mest spilt i Norge i år? Godt mulig. Koket melkes nå med en ny EP. Fire av låtene der er rolige og angstfylte, én har trøkk. «Xania City» er den skumle, men fristende lyden av bynatten i en hovedstad som setter merker på folk. Og bassen byr opp til fest, selv om teksten kunne hatt noe mer innhold.

Hvem savner vel ikke Portishead en gang iblant? Eller Dido fra tiden da hun hadde taket på det? Frykt ikke, for her kommer kjempetalentet Resa Saffa Park (døpt Theresa Frostad Eggesbø) med en knallsterk og herlig tung poplåt som byr på stilsikre trommer, synther og ikke minst en mesterlig vokal. Det eneste problemet med «Give It All You Can» er at låten med sine 2:20 er altfor kort.