Rammstein anklages for sex-rekruttering av unge kvinner. Gjelder også konserten i Oslo.

En rekke kvinner forteller at de er blitt «rekruttert» for å ha sex med Rammsteins frontfigur Till Lindemann under og etter konserter. Også en historie fra juli-konserten i Oslo trekkes frem i sosiale medier. Bandet lover at de tar anklagene på alvor.

60.000 fans deltok under Rammstein-konserten i Oslo i fjor sommer. Den var preget av et enormt lys- og pyroshow. Vis mer

Den første anklagen mot bandet nådde offentligheten 25. mai. Shelby Lynn, en 24-år gammel kvinne fra Nord-Irland, la ut en rekke poster på Twitter og Instagram om sin opplevelse på en Rammstein-konsert i Vilnius.

Lynn skrev at hun i forkant av konserten kontaktet en kvinne via Instagram. Kvinnen var kjent for å kunne hjelpe fans å komme inn på eksklusive fester før og etter konsertene. På Instagram kaller hun seg «casting direktør».